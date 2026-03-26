Bar Amatxo y Bar Gatza, ganadores ex aequo de la 26º Semana del Pincho de Navarra

Ganadores de la 26º Semana del Pincho de Navarra - ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Bar Amatxo de Pamplona, por su pincho 'Anchoa en ascuas', y el Bar Gatza de Pamplona, por su 'Bordaxaki Sando', han ganado ex aequo el premio de oro de la 26º Semana del Pincho de Navarra, celebrada del 13 al 22 de marzo y organizada por la Asociación de Turismo y la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.

Este miércoles, el jurado finalista formado por David Yárnoz (Restaurante El Molino de Urdániz), Franchesko Vera (Restaurante Gamberro, Zaragoza), José Luis Vicente 'Txebiko' (Restaurante Txebiko, Logroño), David Rodríguez (Grupo Garrancho, San Sebastián) e Iñaki Lazkano (Bar Sorgintzulo, Bilbao) ha catado los ocho pinchos finalistas.

El premio de plata ha recaído en Baserriberri de Pamplona, por 'El pintxo de los que no ganaron' y el bronce ha sido para Olio Pizza Bar de Pamplona, por 'Pizza frita'.

El Premio Marco Real al Servicio y Tratamiento del Vino ha sido para New Gure Etxea de Pamplona; el Premio Marco Real al maridaje, para Akari Gastroteka de Pamplona por 'El Reflejo'; y el reconocimientos de Bodegas Marco Real para Susana Rodríguez (La Mandarra de la Ramos) y Bernabé Cabrera (La Vieja Iruña).

La Hacienda de Mutilva ha obtenido el Premio Heineken España a la Calidad y Servicio en la Atención al Cliente; Bar Amatxo de Puente la Reina, el Premio Sandua al Mejor Pincho con Aceite Sandua por 'Anchoa en ascuas'; Nuevo Hostaf de Tafalla, el Premio Pirineos Exdim al Mejor Pincho con Productos de Caza por 'Caza Dubái'; y Lobby Bar Inglés del Hotel Tres Reyes, el Premio Berlys al Mejor Pincho con Base de Pan por 'Gilda Groenlandia'.

Akari Gastroteka ha ganado el Premio Etsiab de la UPNA a la Innovación por 'El Reflejo' y el Premio Pincho más Artístico del Museo Universidad de Navarra por el mismo pincho; Camping Iratxe, el Premio a la Mejor Pincho Sin Gluten por 'Flor de Navarra de antaño'; y Rex Casa de Comidas de Pamplona, el Premio Ultreia del Ayuntamiento de Pamplona a la Mejor Trayectoria Profesional.

El pincho popular, seleccionado por sorteo entre quienes han participado en la APP oficial, ha sido 'Caza Dubái' de Nuevo Hostaf.

La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra ha agradecido la labor del alumnado del CI Burlada FP y CIP Huarte en el servicio al jurado en semifinal y final.