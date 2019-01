Barcina dice que está esperando que Kontuz le pida "perdón" por las "calumnias" sobre Caja Navarra

Publicado 16/01/2019 14:58:55 CET

PAMPLONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Gobierno de Navarra Yolanda Barcina ha afirmado que está esperando que Kontuz diga que "se equivocó" y le pida "perdón" por las "calumnias" que lanzó contra ella en relación con el devenir de Caja Navarra.

"Después de lo que se ha calumniado por parte de Kontuz a algunas personas, sería un detalle que dijeran 'nos equivocamos y pedimos perdón'. A mi me dijeron que tenía una información privilegiada, y sacaron hojas y hojas en los periódicos sobre una inversión personal, y resulta que los tribunales dijeron que no, que la información estaba en los periódicos y lo sabían todos los navarros", ha indicado durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral.

En relación con la trayectoria de Caja Navarra, finalmente integrada en CaixaBank, se ha preguntado "dónde esta la pérdida en el ciudadano navarro: no han perdido impositores, no han perdido preferentistas, no han perdido acciones". Sí ha reconocido que ha habido una pérdida "sentimental" por la desaparición de la entidad.

"Yo estoy esperando el perdón, era a pieza a batir", ha indicado, y ha añadido que utilizar esta comisión "no es la forma de ganar unas elecciones, quizá les sirvió en las anteriores elecciones porque no se sabía todo, pero ahora ya no".

Yolanda Barcina ha criticado que la legislatura pasada, "al amparo de la gran crisis económica todo valía para algunas personas, pero todo no vale en política y además a día de hoy todo no cuela".

La expresidenta ha emplazado a los parlamentarios a que, si tienen cargos en la próxima legislatura, "actúen con la legalidad vigente, con informes, sin corrupción, sin perjudicar a los navarros y sin llevarse un euro que no sea suyo".