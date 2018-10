Barkos dice que las normas vascas sobre IRPF en maternidad sí son iguales que la estatal, pero la navarra no

Publicado 18/10/2018 18:33:33 CET

La jefa del Ejecutivo insiste en que, "salvo que los tribunales" digan otra cosa, "estamos donde estamos"

PAMPLONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado este jueves que las normas forales de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya sobre retenciones de IRPF en los permisos por maternidad son "calcadas" a la legislación estatal, lo que explica que las diputaciones vascas hayan decidido devolver estas retenciones, en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, Barkos ha insistido en que la norma navarra es distinta.

La jefa del Ejecutivo ha señalado, durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que en la ley que aprobaron UPN, PSN y PPN en 2012 "no mantuvieron ni el mínimo que tanto la legislación básica del Estado como de las tres diputaciones vascas si mantuvieron". "Aquellos sí mantuvieron las exenciones para las prestaciones por maternidad que fueran concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales, y eso es lo que explica el Supremo. Aquí borraron hasta eso. Esa es la diferencia", ha indicado.

Barkos ha señalado así que "por más que el Gobierno pueda estar de acuerdo o no" con esta situación, "salvo que los tribunales" digan otra cosa, "estamos donde estamos". "No les engaño. No es fácil hacer una defensa de esta posición en concreto porque borraron del mapa hasta el más mínimo minimorum en la ayuda a aquellas madres en crisis económica, es que no les perdonaron ni el pan ni la sal", ha dicho.