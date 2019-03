Barkos dice que "el reto de las elecciones es la defensa del autogobierno" y acusa a UPN de "blanquear" a Ciudadanos

Publicado 26/03/2019 10:23:51 CET

La presidenta del Gobierno de Navarra y candidata de Geroa Bai a la reelección, Uxue Barkos, ha criticado a UPN por "blanquear" a Ciudadanos, una formación que "ataca" el régimen foral, y ha considerado que el "gran reto" para Navarra en las elecciones generales y forales de abril y mayo es "la defensa del autogobierno".

Barkos, que ha intervenido este martes en el Foro Ser Navarra, ha afirmado que "hasta ahora existía un gran consenso entre los partidos con representación navarra en torno a nuestro régimen foral, hemos asistido tradicionalmente a un cierre de filas ante los ataques infundados al autogobierno y al Convenio Económico, pero hoy las cosas han cambiado y hay quien desde Navarra está blanqueando esas posiciones de ataque al autogobierno por mero interés electoral y lo único que hace es debilitar la posición bilateral de Navarra en la relación con el Estado".

La jefa del Ejecutivo foral ha dicho que "uno de los hitos de la legislatura" precisamente ha sido el acuerdo para actualizar la aportación de Navarra al Estado, "un acuerdo justo, solidario y transparente" y frente a ello ha criticado que "la formación con mayor representación en Navarra -UPN- se presenta a las elecciones de la mano de quien dice que ese acuerdo no es justo, no es solidario y no es transparante, y de quien no dudará en derogar" el régimen foral.

"Francamente, que una formación que hasta ayer se ha llamado foralista trate de restar importancia a esto es traspasar una línea roja que no se había traspasado", ha afirmado, para decir que "Navarra no se toca y la defensa de Navarra como sujeto político pasa por dejar de manosear la realidad de la Comunidad para llevar a cabo titulares en la política estatal".

Durante su intervención, Uxue Barkos ha defendido que los últimos cuatro años de Gobierno en Navarra "no deben ser un mero paréntesis de legislatura" y ha asegurado que Navarra ha vivido "el periodo político más estable desde de la crisis". "Hemos aprobado cuatro Presupuestos Generales, hemos aprobado leyes de carácter social y económico, y se han establecido unos cimientos firmes y sólidos que nos permiten estar mejor preparados para lo que nos depara el futuro", ha afirmado.

La jefa del Ejecutivo ha añadido que "la estabilidad ha habido que trabajarla, ha habido que saber ceder en muchas ocasiones", y ha sostenido que "la política con mayúsculas ha sido la que nos ha permitido llegar hasta aquí". "En marzo de 2019 nos ha dejado un balance indiscutible de estabilidad frente al escenario desesperante que hemos vivido en el Estado, con tres legislaturas, cuatro gobiernos y una moción de censura" en el mismo periodo, ha señalado.

Sobre pactos postelectorales, ha defendido que "la mejor apuesta que podemos hacer en Navarra, con una representación política tan poliédrica, rica y diferente, es la de sumar, y si al cuatripartito, que ya veremos en qué forma se presenta, podemos seguir sumando trabajo, iniciativas, apoyo y encuentro en fórmulas de Gobierno será una auténtico placer".

En todo caso, ha considerado que hablar de "otras fórmulas de Gobierno es hacer un ejercicio de imposibles" hasta que se conozcan los resultados electorales. "Es la ciudadanía la que decide el panorama que habrá que trabajar", ha indicado.

