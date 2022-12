Barkos espera tener "próximamente" la noticia de que "se consolida Geroa Bai como coalición electoral"

PAMPLONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado este jueves que las negociaciones para reeditar la coalición de cara a las próximas elecciones de 2023 "van muy bien, como han ido todos los años" y cree que "próximamente tendemos la noticia de que se consolida como coalición electoral" que concurrirá a los próximos comicios.

En respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa, Barkos ha respondido que "corresponde a la formación política establecer quienes encabezarán" las candidaturas al Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona, "siempre siguiendo nuestros tiempos". "Hacer las cosas con la prisa que uno no tiene, no corresponde. No tenemos más prisa que cumplir con los tiempos razonablemente en tiempo y forma", ha apuntado.

También en respuesta a los periodistas sobre si les hubiera gustado tener cerrado el acuerdo "mucho antes", Barkos ha respondido afirmativamente, si bien ha señalado que "ha sido enorme la intensidad de este curso político". En este sentido, ha añadido que cree que se va a llegar "en tiempo y forma y, sobre todo, con satisfacción". "Si tuviera un acuerdo lo estaríamos anunciando las formaciones concernidas. Digo que estamos en la recta final del anuncio", ha indicado.