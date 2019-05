Barkos defiende la gestión del Gobierno de Navarra "frente a falsos debates identitarios"

Actualizado 12/05/2019 16:20:33 CET

PAMPLONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y candidata de Geroa Bai a revalidar el cargo, Uxue Barkos, ha afirmado este domingo en Tudela que "más allá de sentimientos e identidades, que en Navarra son plurales, esta legislatura hemos demostrado que nuestra bandera es la del futuro".

"Frente a falsos debates identitarios, esta legislatura hemos saneado y ordenado las cuentas, hemos invertido en infraestructuras sanitarias y educativas, hemos reducido las listas de espera, hemos aprobado un complemento para las pensiones de viudedad y de baja cuantía, hemos colocado a Navarra en Europa como referente en materia de economía circular y residuos", ha destacado.

La candidata de Geroa Bai ha resaltado su apuesta por "un gobierno de experiencias, de personas y no un gobierno de cuotas" y ha valorado "los resultados de la gestión de estos cuatro años". "Una gestión de la que me siento orgullosa y que nos permite ofrecer a Tudela, a la Ribera y a la sociedad navarra hechos y trabajo, no solo propuestas", ha afirmado.

Barkos ha señalado que "quienes nos acusan de imponer banderas, son quienes dejaron empobrecer la sanidad y la educación tudelana". "Nuestra bandera es la gestión que nos ha permitido realizar inversiones y nuestra bandera es la del futuro", ha destacado.

La candidata de Geroa Bai, además, ha asegurado que "hoy Navarra es la comunidad con mayor pujanza económica y en la que más ha bajado el desempleo de jóvenes y mujeres". "Vamos a seguir trabajando en esta línea, fomentando el desarrollo económico para invertirlo en bienestar social", ha subrayado.

Por su parte, Noel Iriz, candidato de Geroa Bai a la Alcaldía de Tudela, ha destacado "el trabajo que el herrigune de La Ribera lleva años desarrollando" y ha afirmado que "Geroa Bai va a seguir trabajando para no volver a caer en políticas conservadoras y de despilfarro, en políticas de desigualdad y de olvido". "El Gobierno de Navarra ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera pero, sobre todo, que se pueden hacer mejor", ha apuntado.

Iriz ha afirmado que "la presencia del PSN en el gobierno municipal de Tudela no ha permitido profundizar en el cambio todo lo que nos gustaría", y ha asegurado que "Geroa Bai va a aportar al Ayuntamiento de Tudela nuestra esencia, que es la buena gestión y el profundizar en un cambio sosegado, progresista y que mira al futuro, en vez de quedarse atrapado en el pasado".

"Tudela puede ser más pero sobre todo debe ser más. El programa que presentamos significa progreso, cohesión y futuro para Tudela", ha señalado Iriz, que ha desgranado algunas de las propuestas del equipo de Geroa Bai Tudela, como "el desarrollo de una gestión municipal transparente y participativa, que ahonde en la participación de las personas jóvenes; el impulso a la limpieza, la accesibilidad, la sostenibilidad y la seguridad, con el objetivo de que Tudela sea una ciudad donde las personas quieran desarrollar su proyecto de vida; la profundización en medidas de bienestar social, para conseguir una Tudela más solidaria e integradora; y el impulso a la economía local y el comercio minorista".

Por último, Anika Luján, candidata a parlamentaria foral, ha aseverado que "la legislatura que acaba ha tenido una apuesta clara por Tudela y la Ribera a pesar de que algunos se empeñen en repetir lo contrario". "Espero que la ciudadanía de la Ribera valore la realidad de estos cuatro años de legislatura, ya que los hechos no engañan. No nos inventamos unos quirófanos, una resonancia magnética, dos institutos, millones de euros en ayudas a la industria, ni un descenso del paro... Todo eso no se inventa", ha remarcado.