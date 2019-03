Barkos reprocha al PSN que "un gobierno que se dice socialista lleve al TC" la ley de Residuos

Publicado 21/03/2019 10:58:38 CET

PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha reprochado al PSN que "un gobierno que se dice socialista lleva al Tribunal Constitucional" la ley foral de Residuos, "una ley pionera en el marco de la contención de los residuos y que abre la puerta a un nuevo modelo de economía circular", ha destacado.

Según ha indicado la jefa del Ejecutivo foral, la ley contempla "medidas absolutamente necesarias para la generación de empleo". Y ha afirmado que no puede comprender de "ninguna de las maneras" que el Gobierno del PSOE "lleve al TC una ley de estas características".

Así lo ha manifestado Barkos cuando ha sido preguntada en el pleno de la Cámara sobre los motivos por los que no se ha aprobado en esta legislatura una ley de Empleo por la socialista María Chivite, quien le ha reprochado que "los compromisos en torno al empleo han sido el mayor fracaso de este Gobierno".

Ante estas críticas, la presidenta navarra ha censurado que el Gobierno del PSOE recurra ante el TC la ley foral de Residuos con "medidas para la generación de empleo". Y también ha recriminado al Partido Socialista que no haya puesto fin a la reforma laboral, "algo que su gobierno o no ha sabido o no ha querido terminar". "Eso es generar empleo y lo demás dar lecciones sin tener motivo alguno", ha afirmado.

Asimismo, sobre la no aprobación de la ley de Empleo, Barkos lo ha atribuido a "la necesidad de reordenar el mapa" en Navarra, así como a "la falta de estabilidad política con los sucesivos gobiernos del Estado". Según ha dicho, estas han sido los dos motivos que "nos han impedido llegar a ese compromiso, que no hemos podido cumplir".

En cualquier caso, ha asegurado que "el trabajo desarrollado en la legislatura ha dejado el camino dispuesto para que se pueda seguir trabajando en esa ley de empleo para Navarra". Y ha incidido en que aunque "no se ha cumplido el objetivo, hemos dejado las bases imprescindibles para llegar a un texto articulado efectivo, no vacío de contenido".

Por su parte, la socialista María Chivite se ha preguntado "qué tiene que ver el Gobierno de España para que negocie una ley de empleo o un plan de empleo" y le ha reprochado a la presidenta navarra que "siempre" responsabilice a otros y "eche balones fuera".

Para la parlamentaria del PSN, "hubiera sido más sencillo desde un punto e vista procedimental haber negociado un plan de empleo en el Consejo de Diálogo Social, una cuestión que los dos vicepresidentes se comprometieron hacer y también lo han incumplido". "No se ha hecho porque usted no ha querido. Los compromisos en torno al empleo han sido el mayor fracaso de este Gobierno", ha sostenido Chivite.

En su turno de réplica, Barkos le ha contestado que "el asunto del empleo, el que más nos preocupa a todos, requiere otro tono y más rigor" y ha defendido que "sí era importante la estabilidad al otro lado de la mesa para poder desarrollar las disposiciones del decreto ley". "Cuando España lo que da a las comunidades autónomas es inestabilidad política, está fallando al conjunto de la ciudadanía", ha aseverado.