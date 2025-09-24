Belate y el presidente de la mesa de adjudicación darán inicio a las comparecencias en la comisión de investigación

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las comparecencias en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, que comenzarán el 14 de octubre, darán inicio por el tema de la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate y en concreto el primero en comparecer será el presidente de la mesa de contratación, Jesús Polo Soriano.

Así lo ha acordado este miércoles la comisión de investigación, que ha mantenido una reunión interna. Se ha establecido el orden de participación de las 41 personas llamadas a comparecer, entre ellas el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que será el número 24, el empresario Antxon Alonso (19) o el exasesor del ministro Ábalos Koldo García (27).

La presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez, ha comparecido en rueda de prensa para explicar la reunión, en la que ha habido un "debate complejo" en cuanto al orden de las comparecencias, que finalmente se ha aprobado con 26 votos a favor y 23 en contra. En cualquier caso, ha comentado que es "provisional".

Se ha aprobado además la urgencia de las comparecencias, de manera que "podemos notificar las comparecencias solo con tres días de plazo y no con el plazo que marca la ley".

Sobre los tiempos de intervención, aprobados también con 26 votos a favor y 23 en contra, serán "de 60 minutos para cada portavoz" y se han establecido como días de comparecencia los martes y miércoles. "Comenzará el grupo con mayor representación, excepto en aquellos casos en que a la persona proponente solo le haya propuesto un único grupo, que entonces es ese grupo quien comenzará con la intervención", ha explicado Jiménez.

Se ha acordado además "requerir" la información solicitada desde la comisión y que no ha llegado o que "ha llegado pero no da respuesta". Ha señalado que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional han respondido para decir que "no teníamos derecho a la información". "Hemos decidido identificar aquella información recibida pero no responde al objeto en cuestión, lo que recurriremos", ha precisado.

Jiménez ha comentado que el Gobierno de España tiene que enviar información y sí han remitido, entre otras, Gobierno de Navarra, Servinabar, Geoalcali o las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa.

Finalmente, en la reunión de la comisión de esta mañana se ha aprobado solicitar un informe a los servicios jurídicos para "conocer cuál es la responsabilidad de cada una de las personas que estamos en la comisión, sobre el tratamiento y gestión de la información que recibimos".