Beltrán (PPN): "Nuestro objetivo es sacar al nacionalismo vasco del Gobierno porque Navarra no va a ser anexo de nada"

Publicado 19/01/2019 12:52:53 CET

PAMPLONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "nuestro objetivo es sacar al nacionalismo vasco del Gobierno porque Navarra no va a ser anexo de nada".

En su intervención este viernes en la Convención Nacional del Partido Popular, que se celebra este fin de semana en Madrid, Beltrán ha afirmado que "desde que gobiernan los nacionalistas vascos en Navarra no hay libertad, están aniquilando nuestros derechos y nuestra libertad".

Así, ha asegurado que "no tenemos libertad lingüística, porque nos imponen un idioma, el euskera, que no es oficial más que en la zona norte de Navarra y solo habla el 7% de los navarros". Igualmente, ha criticado que "no tenemos libertad para educar a nuestros hijos según nuestras convicciones, pues por ejemplo nos quieren imponer el programa Skolae con el que quieren enseñar juegos eróticos a los niños desde el primer año de vida".

"No tenemos libertad de expresión, pues no podemos organizar actos en la calle, nos insultan y arrojan objetos, como vivió en primera persona nuestro presidente Pablo Casado", ha censurado la presidenta del PPN que ha añadido que "no respetan a las víctimas del terrorismo de ETA, a las que humillan constantemente, con incluso homenajes a sus verdugos".

"No tenemos libertad para sentirnos navarros y españoles, pues nos quieren imponer la ikurriña, bandera muy respetable que no es la nuestra. La única bandera que une a vascos y navarros es la española", ha agregado.

Ana Beltrán ha asegurado que "todo esto va a cambiar cuando saquemos al nacionalismo del gobierno" y ha resaltado que "les vamos a decir alto y claro que Navarra no se toca, que defendemos la libertad y nuestro derecho a ser navarros, y por tanto, españoles".