Las bibliotecas de Navarra se suman al Día del Libro con actividades todo el mes de abril y para todos los públicos

Cartel del Día del Libro del Servicio de Bibliotecas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas públicas de Navarra se suman a la fiesta del Día del Libro, que se conmemora el día 23 de abril, con decenas de actividades, dirigidas a todo tipo de públicos. Además, ha editado un cartel conmemorativo, en castellano y euskera, de la autora Maite Mutuberria, que este año transmite la idea de que 'Leer nos da alas'.

El Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor fue establecido en 1995 por parte de la Conferencia General de la Unesco. Se celebra el 23 de abril, ya que es la fecha de nacimiento o fallecimiento de escritores eminentes: Cervantes, Shakespeare, Vladimir Nabokov y Josep Pla. El objetivo de esta jornada es fomentar la lectura, reconocer la figura de los autores y procurar el fortalecimiento de la industria editorial de cada país.

Con motivo de esta celebración, el Servicio de Bibliotecas edita cada año un cartel conmemorativo que se reparte entre las 100 bibliotecas de la Red. En esta ocasión se ha querido transmitir una irrevocable sensación que late en el lector al empuñar un libro: 'Leer nos da alas'. Esa es la idea que late en esta ilustración. El cartel de este 2026 es diseño de la ilustradora Maite Mutuberria (Eltzaburu, 1985), conocida por su labor en la ilustración de libros y que ha sido galardonada, entre otros, con el Premio Euskadi de Literatura (Ilustración) en 2022 y con el 3º Premio Nacional al Libro Mejor Editado LIJ en 2019.

ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE NAVARRA

Entre las propuestas, organizadas por las bibliotecas públicas de Navarra, destacan encuentros con autores navarros y presentaciones de libros; mesas redondas o exposiciones; campañas de lectura en euskera; maratones de cuentos y sesiones de narración oral; bibliotecas humanas; talleres infantiles o familiares; entrega del 'primer libro' a los bebés nacidos en la localidad; fiestas de peluches; mercadillos solidarios de libros; escape room y otras muchas actividades que pueden consultarse en la Agenda de las bibliotecas de Navarra.

A destacar también, por un lado, que la Biblioteca de Navarra celebrará el Día del Libro con diversas actividades durante la semana del 20 al 24 de abril. Desde el día 20 de abril se podrá visitar la exposición colaborativa 'Yo vivo aquí - Ni hemen bizi naiz' del ciclo Narrativas Migrantes: Ser en la Tierra, "espacio de creación y reflexión colectiva donde la identidad se pensó no como algo fijo sino como una experiencia en movimiento y donde se ha experimentado la escritura, entre otras disciplinas". Esta exposición celebrará su inauguración oficial con una mesa redonda el día 22 a las 19 horas, en la Sala de Planta 1.

Por otro lado, el público infantil disfrutará el día 21 a las 17.30 horas del espectáculo de títeres 'Andanzas de Don Quijote y Sancho' con colectivo Humo en la Sala Infantil; y a continuación, el mismo día, pero en función para jóvenes y adultos, se interpretará 'Pangea Circus', que trae la magia de la naturaleza en acción. Además, desde el 23 de abril, los usuarios recibirán como obsequio una bolsa de algodón serigrafiada con la ilustración de Maite Mutuberria conmemorativa del Día del Libro 2026.

Por su parte, 14 bibliotecas de la Red acogerán una propuesta que llega de la mano de EDITARGI (Asociación Navarra de Editoriales Independientes). Para celebrar la 10ª edición de la Feria de la Edición, como una apuesta por la defensa del libro como un soporte cultural y por la puesta en valor de quienes trabajan en este ámbito en Navarra, EDITARGI ha preparado y ofrece a las bibliotecas la charla titulada '¿Cómo se hace un libro? El ecosistema editorial en Navarra' que, de "forma visual y amena", acercará al público todo el proceso de elaboración del libro, desde su escritura hasta que llega a manos del lector en las librerías o bibliotecas, y cómo intervienen en él los distintos agentes, desde su creación hasta la edición, distribución y divulgación.

Desde el 16 de abril y a lo largo del año, 15 bibliotecas acogerán esta actividad: Artajona, Valtierra, Pamplona-San Pedro, Lerín, Peralta-Azkoien, Huarte-Uharte, Etxarri-Aranatz, Tudela, Cabanillas, Valle de Aranguren, Tafalla, Zizur Mayor, Mendavia, Pamplona-San Francisco y Pamplona-Txantrea.