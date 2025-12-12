La Brigada de Juego y Espectáculos de la Policía Foral ha realizado en noviembre 70 actuaciones

Imagen de una de las sonometrías realizadas - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Brigada de Juego y Espectáculos de la Policía Foral de Navarra, unidad especializada que se encarga de la inspección y control de la actividad del juego (casinos, bingos, apuestas) y los espectáculos públicos (corridas de toros, conciertos, etc.) en la Comunidad foral, ha realizado en noviembre 70 actuaciones.

En concreto, según han informado desde el cuerpo policial, se han inspeccionado 12 espectáculos públicos con grandes aglomeraciones de personas, al objeto de verificar el cumplimiento de la normativa que afecta a la seguridad, como pueden ser la existencia de medios de extinción de incendios, el cumplimiento de los aforos máximos permitidos o la disponibilidad de las vías de evacuación.

No se detectaron incidencias relevantes y únicamente se realizó una propuesta de sanción por incumplimiento grave del horario en el inicio de uno de los espectáculos.

En el ámbito de policía administrativa se han realizado 25 informes para diferentes organismos departamentales del Gobierno de Navarra, entre ellos, 15 informes para el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra relacionados con "indicios de irregularidades" en la percepción de renta garantizada. También se han tramitado al Departamento de Salud 2 denuncias por consumo de tabaco en terrazas de hostelería.

En el ámbito del juego se han realizado 31 inspecciones a distintos establecimientos públicos -salones de juego, bingos-, 13 de las cuales se han relacionado directamente con la prevención del juego entre los menores. Se realizaron dos denuncias por este motivo a dos usuarios y a los establecimientos que permitieron su acceso a las máquinas de juego.

Por último, se han realizado 2 sonometrías por denuncias ciudadanas relacionadas con actividades sujetas a régimen de licencia administrativa. Una de ellas resultó positiva y se elevó informe a la autoridad municipal competente.