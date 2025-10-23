En busca y captura un varón de 31 años tras presuntamente agredir a su pareja en Tudela y darse a la fuga

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 31 años se encuentra en busca y captura, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar por violencia de género, tras agredir a su pareja en Tudela y darse a la fuga.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, hacia las 23 horas de ayer miércoles una mujer de 36 años solicitó ayuda a una patrulla en calle Muro, dado que su pareja, un varón de 31 años, "acababa de agredirle, produciéndole lesiones en cara, cuello y rodilla".

La mujer, según han informado desde el cuerpo policial, fue acompañada por los agentes a urgencias del Centro de Salud y posteriormente a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, donde interpuso denuncia por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar por violencia de género.

El presunto autor de los hechos se encuentra en busca y captura, dado que abandonó el domicilio tras cometer los hechos.