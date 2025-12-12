Los calendarios municipales se repartirán, de forma gratuita, el próximo miércoles en 13 puntos de Pamplona

Imagen del calendario. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha editado 24.450 ejemplares del calendario municipal de 2026 que se repartirán el miércoles 17 de diciembre. Se ha unificado el horario de inicio del reparto, que comenzará a las 10 horas, en los trece puntos de entrega habilitados en los diferentes barrios de la ciudad hasta agotar existencias. El calendario es gratuito y se entregarán un máximo de dos ejemplares por persona.

El calendario se repartirá en la trasera de la Casa Consistorial, en el área de Cultura (c/ Descalzos, 72) y en la Casa de la Juventud, entre las 10 y las 14 horas. En los centros comunitarios de Salesianas, Etxabakoitz, Ermitagaña y Buztintxuri Sur, el horario será de 10 a 13 horas. Por la mañana y por la tarde, entre las 10 y las 14 horas y entre las 17 y las 20 horas, se repartirá en los civivox Mendillorri, Iturrama, Jus la Rocha, San Jorge, Milagrosa y Ensanche. En este último caso, el de Civivox Ensanche, en reparto será en sus instalaciones de la plaza Blanca de Navarra, no en el nuevo Civivox Pompelo. Para el reparto en el turno de tarde, se reservará un 30% de los ejemplares que le corresponden a cada centro para que todas las personas puedan conseguir uno.

En el caso de que sobraran calendarios, el jueves 18 de diciembre se centralizaría el reparto de los ejemplares que quedaran en el área de Cultura (c/ Descalzos, 72), a partir también de las 10 horas. El Ayuntamiento de Pamplona informará a través de sus perfiles en redes sociales (Instagram, Facebook y X) y a través del canal municipal de WhatsApp de cómo va el reparto, de en qué lugares se están agotando los calendarios y de las incidencias que pueda haber.

Para el reparto, el Ayuntamiento de Pamplona cuenta con la colaboración de 50 personas voluntarias, 30 de ellas del servicio de voluntariado municipal Plaza On y 20 de las asociaciones Tasubinsa y ANFAS.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA CIUDAD

El calendario municipal de 2026 propone un recorrido por distintos momentos de la historia de la ciudad mediante una selección de imágenes procedentes de los fondos del Archivo Municipal de Pamplona, tanto fotográficos como de prensa. Cada mes incorpora una fotografía que documenta un acontecimiento asociado a esa época del año. Se recogen imágenes como la llegada de los Reyes Magos, las fiestas de San Fermín, San Fermín de Aldapa o San Blas, el Día del Árbol, un campeonato veraniego de natación o la iluminación navideña, entre otras, ha informado el Ayuntamiento.

El diseño del calendario muestra en la parte superior de cada imagen el año y la autoría de la instantánea, cuando esta información se conoce. En la parte inferior, se incluye un extracto de prensa relacionado con el hecho representado; aunque no siempre coincide exactamente en fecha con la imagen, sirve de explicación y refleja el sentir y mentalidad de la época. El calendario recoge las festividades de Pamplona y, por primera vez, remarca también las fechas de las fiestas de los barrios.

El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado un espacio en la web municipal, https://www.pamplona.es/calendario2026, donde se puede descargar el calendario, además de visualizar las fotografías y leer los textos que las describen. Como curiosidad, y con ayuda de la inteligencia artificial, se ha dado vida a esas fotografías como guiño a lo que pudo ser ese momento en la historia de la ciudad. Esos vídeos generados con IA se pueden ver también en ese espacio web, ha expuesto el Consistorio.