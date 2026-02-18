La Cámara de Comercio de Navarra muestra su "preocupación" ante lasubida del Salario Mínimo Interprofesional

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Navarra ha mostrado este miércoles su "preocupación" ante el anuncio del Gobierno de España de elevar el Salario Mínimo Interprofesional para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, con efectos retroactivos desde el mes de enero, lo cual implica que el SMI ha subido más de un 65% en los últimos ocho años.

La medida, según han indicado desde Cámara Navarra en un comunicado, "se adopta sin el acuerdo de la patronal y, nuevamente, traslada el peso de las decisiones políticas al tejido productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 95% del entramado empresarial de nuestro país y de Navarra".

"El empleo es la principal palanca de desarrollo y cohesión territorial. Las empresas, en su inmensa mayoría pymes, comercios, y autónomos, son el motor de la economía, las que generan oportunidades y sostienen el Estado del bienestar a través de la creación de empleo estable y de calidad", han subrayado.

A su juicio, "cualquier decisión que afecte directamente a los costes estructurales de las empresas debe analizarse con rigor, diálogo y sensibilidad hacia la realidad empresarial, evitando medidas unilaterales que puedan comprometer la viabilidad de muchos proyectos empresariales".

"Desde la Cámara consideramos que la subida del SMI, en los términos planteados, limitará la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. No se trata únicamente del incremento salarial directo, sino del efecto arrastre sobre cotizaciones, bases regulatorias, convenios y estructura interna de costes", han añadido.

Para "miles de pymes con márgenes ajustados", este tipo de incrementos acumulativos "limitan su capacidad de inversión, contratación y crecimiento".

La Cámara de Comercio de Navarra "reitera su compromiso con la mejora de los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores, un objetivo que compartimos plenamente". Pero "defiende también que los empresarios y emprendedores son el motor de la economía, asumen riesgos, impulsan la innovación, sostienen el empleo y generan prosperidad".

En este sentido, la Cámara considera que "las declaraciones en contra del sector empresarial por parte del Gobierno y de algunos partidos políticos son inapropiadas, faltas de rigor y, sobre todo, desmotivadoras para el sector empresarial; lo que inevitablemente supone un deterioro del progreso económico y social de España y Navarra".