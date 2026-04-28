Cámara Navarra dice que los datos de la EPA "no son buenos" y que el mercado laboral "está perdiendo impulso"

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Navarra ha afirmado este martes que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al primer trimestre del año "no son positivos" para la Comunidad foral y que "el mercado laboral en Navarra está perdiendo impulso".

"No son buenos datos para Navarra, y menos teniendo en cuenta que las perspectivas de crecimiento empeoran como consecuencia de la inestabilidad, el aumento de los precios y la incertidumbre sobre la evolución de la guerra en Oriente Medio", han subrayado.

En un comunicado, han remarcado que "además del efecto de la guerra en Irán, hay que tener en cuenta que, como se viene advirtiendo desde la Cámara de Comercio de Navarra, el mercado laboral en Navarra está perdiendo impulso y no es un elemento diferenciador de nuestra economía como lo fue en el pasado".

En concreto, han advertido de que "el número de parados en Navarra en el primer trimestre del año vuelve a superar la cifra de 30.000 y aumenta tanto respecto al cuarto trimestre del año, como en comparación al mismo periodo del año anterior".

En el primer trimestre del 2026, la cifra de parados se incrementa en 5.800 con respecto al primer trimestre de 2025. La tasa de paro se sitúa en el 9,09%, por encima del 7,49% registrado un año antes. Por su parte, la tasa de paro nacional alcanza el 10,83%, "lo que reduce la diferencia que Navarra mantenía tradicionalmente con el conjunto del país".

El número de personas ocupadas se sitúa 310.100, 1.300 menos que hace un año y 9.200 menos que en el último trimestre del 2025. En un año también ha aumentado la población activa, que ha pasado de 336.600 personas a 341.100.

Es decir, "aumenta el número de personas trabajando o en disposición de incorporarse al mercado laboral, unido a lo cual ha subido el número de personas paradas, lo cual evidencia las dificultades de muchas de esas personas de incorporarse al mercado laboral".