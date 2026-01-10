Un camión articulado se sale de la vía y vuelca en Burguete

Imagen del camión volcado en Burguete. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un camión articulado ha sufrido este sábado por la mañana una salida de vía con posterior vuelco a la altura del punto kilométrico 42,7 de la N-135, en el término municipal de Burguete.

El accidente ha tenido lugar sobre las 10.00 horas y se ha saldado únicamente con daños materiales. Su conductor, un hombre de 56 años de nacionalidad portuguesa, ha resultado ileso, informan desde la Guardia Civil.

En estos momentos se continúa a la espera de la grúa para asistir al vehículo y, posteriormente, habilitar la vía. Agentes de Seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Burguete se han encargado de la atención del siniestro, regulación de la circulación y de la instrucción de las diligencias correspondientes.