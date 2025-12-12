La campaña escolar 'Conoce el Hielo 2026' abre su periodo de preinscripción

Archivo - Una persona patina en una pista de hielo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La campaña escolar 'Conoce el Hielo 2026' ha iniciado este viernes su periodo de preinscripción, que permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre para que los centros educativos de Navarra puedan solicitar su participación en esta nueva propuesta formativa que acerca el patinaje sobre hielo y los deportes de invierno al ámbito escolar.

Impulsada por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), en colaboración con la Federación Navarra de Deportes de Invierno (FNDI) y el Ayuntamiento de Huarte, la campaña se dirige al alumnado de Educación Primaria y de centros de Educación Especial de toda la Comunidad foral.

La iniciativa ofrece una jornada práctica de 4 horas en el Palacio de Hielo de Huarte, donde el alumnado descubrirá el hielo como medio de juego, aprendizaje y convivencia. Las sesiones, que se desarrollarán entre febrero y abril de 2026, incluyen actividades de iniciación al patinaje, juegos y dinámicas educativas adaptadas a las distintas edades y capacidades, con un enfoque "inclusivo y vivencial" que busca fomentar la actividad física, la coordinación, el equilibrio y el trabajo en equipo.

El Palacio de Hielo de Huarte está equipado con una pista de 56x26 metros, más de 400 pares de patines, casco protector, material didáctico, vestuarios adaptados y un "completo protocolo de seguridad", destacan desde el Gobierno de Navarra.

La participación tiene un coste subvencionado de 8 euros por alumno o alumna, al que se puede añadir opcionalmente el servicio de autobús por 6 euros. Además, se reservan 150 plazas bonificadas al 50% para alumnado en situación socioeconómica desfavorable, cuya gestión se realizará a través de los centros educativos.

La asignación de jornadas se realizará por orden de preinscripción y criterios organizativos. Tras este periodo, la inscripción definitiva deberá formalizarse entre el 7 y el 21 de enero de 2025.