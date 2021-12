Cáritas considera "urgente" que se "prioricen" los gastos y las inversiones mirando por "el bien de los ciudadanos"

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de Cáritas de Pamplona y Tudela, Ángel Iriarte, ha considerado que "hace falta urgentemente que se prioricen los gastos" en los Presupuestos de Navarra, muchos de los cuales, ha dicho, "se podrían suprimir y podrían alimentar gastos sociales". Así, ha pedido que los "gastos e inversiones de verdad miren por el bien de todos y cada uno de los ciudadanos".

Si bien ha reconocido que en Cáritas no se ha analizado el proyecto de Presupuestos de Navarra para 2022, Iriarte ha indicado que "por el ejercicio de estos años pensamos que se hacen cantidad de estudios que no sirven para nada, programas que no se llevan a efectos, nos inventamos premios que no hacen falta, nos inventamos hasta departamentos...". A este respecto, ha considerado que "hay muchos sitios donde se podrían hacer recortes y aumentar con ese dinero otras necesidades mucho más básicas" como sanidad, educación, vivienda y atención a la población excluida. Por ello, ha pedido un "serio análisis y poner unas prioridades y dejarnos de otras cosas que no nos llevan a ningún sitio".

De la misma manera, ha llamado a que "todos pongamos las manos a la obra, que crezca la solidaridad en nuestra sociedad" y ha pedido a los gobiernos y los partidos políticos que "dejen de mirar por ellos mismos, que se dejen de peleas por cosas que a los ciudadanos no nos repercuten en nuestra vida real y que de verdad se dediquen a los problemas concretos de la gente".

Iriarte ha hecho estas demandas en una rueda de prensa en la que ha presentado los datos de atención de Cáritas durante el 2021, con cifras actualizadas hasta el 30 de noviembre. Un año, ha indicado, en el que se ha producido un "significativo descenso" de las personas atendidas, que han pasado de las 5.928 de 2020 a las 4.732 del presente año, un 20% menos. Algo que se explica principalmente, ha apuntado, por la reducción de las personas atendidas por el Servicio de Inmigración, que pasaron de 2.338 el año pasado a 1.369 en el actual; y en el Servicio de Acogida, que ha pasado de 3.672 a 2.992 personas.

Esto se debe, a que, por un lado, la pandemia "ha cerrado las fronteras", lo que ha hecho que no llegasen personas procedentes de otros países. Por otra parte, Cáritas cerró la atención en el Servicio de Inmigración de finales de 2020 hasta septiembre de 2021 debido al "caos de las administraciones públicas" en relación con los inmigrantes. Igualmente, ha explicado este descenso en que Cáritas atiende fundamentalmente a personas que "no tienen derecho alguno" y que suelen ser "los recién llegados, que este año no se han dado".

Si bien ha indicado que "no vemos tendencias claras", ha explicado que se percibe en los últimos meses un "ligero aumento" de personas que acuden a Cáritas procedentes de otros países.

"EN FEBRERO PODEMOS EMPEZAR A TENER MONTONES DE DESAHUCIOS"

Ángel Irirate se ha referido también a los principales problemas detectados a lo largo del año, entre los cuales se mantiene la cuestión del acceso a una vivienda. A ello se suma, ha destacado, que en febrero quedará sin efecto la norma que suspende los desahucios.

En este sentido, el director de Cáritas ha advertido de que a partir de febrero, "podemos empezar a tener montones de desahucios, y no de gente que no paga, sino de gente que le van a decir que se la ha acabado el contrato". Un tema, ha remarcado, que "se tendría que resolver" antes de ese mes.

En cuanto a la vivienda, ha criticado que "no hay manera de encontrar vivienda para la gente en Pamplona, no hay manera de encontrar una habitación, los precios siguen desorbitados". Y ha reprochado que "no vemos que se estén tomando políticas nuevas que aborden el problema de forma distintas".

Según ha indicado, la mayor parte de personas atendidas "siguen viviendo en habitaciones" y ha destacado que Cáritas esta haciendo un "esfuerzo grande" para buscar pisos pero "tiene sus límites de personal y económicos, y llegamos donde llegamos".

Otro aspecto detectado por Cáritas tiene que ver con la salud mental, problemática que se "ha agravado" a raíz de la pandemia ya que "no se nos escapa que las personas con necesidad de atención psicológica y psiquiátrica ha aumentado". Iriarte ha valorado que el Gobierno de Navarra haya financiado la apertura de una serie de pisos para la salud mental pero ha contrapuesto que "no se han aumentado los facultativos".

A esto ha sumado los "cambios en la Atención Primaria" que "no está afectando a todos los ciudadanos" pero "bastante más" a las personas excluidas; y la "brecha digital" que "está afectando toda la sociedad" y ante lo cual es "imprescindible", ha dicho, "agilizar la atención presencial".

"SI NO HAY CREACIÓN DE EMPLEO NO VAMOS A SALIR DE ESTA CRISIS"

Otra problemática relevante, ha señalado Iriarte, ha sido el "considerable" aumento del coste de la vida que "está afectando seriamente a gran parte de nuestra sociedad", y sobre todo a los perceptores de la renta garantizada.

Ángel Iriarte ha afirmado que esta prestación es una "magnífica herramienta para mitigar la pobreza y la exclusión pero no es una varita mágica que solucione los problemas de todas las personas". Así, ha destacado que si aumenta el coste de la vida, "las cosas se ponen un tanto peor" para los perceptores de renta garantizada.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "si no hay creación de empleo no vamos a salir de esta crisis y se va a agravar durante mucho tiempo"; "no para la mayoría de la población sino para una parte significativa e importante de esta sociedad".

Al respecto, Iriarte ha criticado que "a los gobiernos se les llena la boca con el aumento del empleo y de los cotizantes a la Seguridad Social". "No digo que no se esté creando empleo pero sí que tenemos a muchísimas personas en paro", ha recalcado.