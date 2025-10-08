Carlos Guzmán revalidará su liderazgo en IUN al ser la única candidatura presentada

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carlos Guzmán revalidará su cargo como coordinador general de Izquierda Unida de Navarra tras ser el único candidato presentado a la XII Asamblea de la formación. La Comisión Colegiada de IUN reunida este martes ha ratificado que se ha presentado una única propuesta político-organizativa a este proceso asambleario, conformada por una lista a la Comisión Colegiada y por una lista a la Coordinadora de IUN.

Al presentarse una única propuesta, el actual coordinador general, Carlos Guzmán, que encabeza la candidatura denominada 'Organización y empatía, una izquierda para la Paz y la República - Antolaketa eta enpatia, ezker bat bakerako eta errepublikarako', será reelegido para los próximos cuatro años.

En un comunicado, Guzmán ha puesto en valor "el ejercicio de síntesis política y organizativa" realizado por la militancia de la organización. "Tras varios meses de intenso debate político, hemos conseguido articular una propuesta plural y unitaria, que conjuga experiencia con una renovación importante. Nuestra organización va a salir cohesionada en lo político y fortalecida en lo organizativo de esta XII Asamblea General", ha destacado.

En un contexto de "gran incertidumbre", Izquierda Unida de Navarra "sigue siendo hoy en día una herramienta útil al servicio de las familias trabajadoras de nuestra comunidad. Una vez concluyamos el día 25 nuestro proceso interno, enfocaremos ya nuestro trabajo en las próximas elecciones locales y forales del 2027 para llegar a esa cita en las mejores condiciones posibles", ha indicado Carlos Guzmán.

La candidatura a la Comisión Colegiada, el órgano ejecutivo de la organización está compuesta por nuevo personas;

1. Carlos Guzmán Pérez 2. Mª Eugenia San Martín Jáuregui 3. Iñaki Bernal Lumbreras 4. Isabel Burbano Sánchez 5. Fermín Huarte Abárzuza 6. Ana Ibarrola Piérola 7. Ricardo Pradas García 8. Ane Sánchez Jiménez 9. Víctor Sánchez Salmerón

La candidatura Colegiada de IUN, el órgano político de la organización, está compuesta por 16 personas (a estas 16 personas, de manera posterior a la Asamblea se sumarán 24 representes de las Asambleas Locales):

1. Amaya Algarra Grande 2. Javier De Miguel Sáez 3. Celia Arratibel Betelu 4. Jokin de Carlos Mina 5. Isabel Díez Díaz 6. Pedro Esparza Azanza 7. Maite Mola Sainz 8. Juan Carlos Esparza Ilundain 9. Marimar Moneo Sánchez 10. Mikel Ferrero Jaurrieta 11. Amaya Olcoz Zozaya 12. Paco Jiménez Gómez 13. Luz Stella Pérez Silva 14. Oswaldo García Ibañez 15. Inés Sáenz de Pipaón Martínez de Virgala 16. Chechu Rodríguez Gil

Tanto las candidaturas como el documento político-organizativo y los estatutos serán ratificados de manera presencial en la XII Asamblea General de IUN que tendrá lugar el próximo sábado día 25 de octubre en la Fábrica de Gomas de Pamplona. En la Asamblea General se debatirán y votaran también las enmiendas a los documentos que estos días se están discutiendo en las distintas Asambleas Locales.

El proceso asambleario concluirá el sábado 25 con un acto político en el que participará el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo.