Carlos Vives en el Arena y conciertos de música clásica y coral en Corella, Bera y Orkoien, por el Día de Navarra

El artista colombiano Carlos Vives, que ofrecerá un concierto en el pabellón Navarra Arena el próximo 3 de diciembre, Día de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actuación del artista colombiano Carlos Vives en el pabellón Navarra Arena de Pamplona, única parada prevista de su gira en Europa, y los conciertos que ofrecerán la Orquesta Sinfónica de Navarra en Corella, la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona en Bera y Sinfonía de Navarra junto con el tenor pamplonés José Luis Sola en Orkoien destacan entre las propuestas musicales que protagonizarán la celebración del próximo Día de Navarra, según la programación aprobada en la sesión de gobierno de este miércoles.

Estas cuatro actuaciones tendrán lugar el propio 3 de diciembre, Día de la Comunidad foral y festividad de San Francisco Javier, en el que también se celebrará el acto de entrega de la Medalla de Oro, máxima distinción que otorga la Comunidad foral. La programación se completará con el habitual ciclo de visitas teatralizadas al Palacio de Navarra, que se realizarán entre el 7 al 29 de noviembre, y el 19º Certamen de Jotas Ciudad de Tudela, que acogerá el Teatro Gaztambide de la localidad el 28 de noviembre, según ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno foral, Javier Remírez.

"Animamos a la ciudadanía a participar en la programación organizada en torno a este día, en la que Marca Navarra volverá a estar presente como hilo conductor de esta celebración colectiva, pensada para disfrutar de puertas adentro, pero también para proyectarnos hacia el exterior como como comunidad innovadora, sostenible e igualitaria", ha indicado el vicepresidente.

La imagen gráfica y los mensajes fuerza del proyecto Marca Navarra estarán presentes en los diferentes eventos que se van a celebrar a lo largo de noviembre y comienzos de diciembre, que cuentan con un presupuesto de 114.913 euros.

ÚNICO CONCIERTO DE CARLOS VIVES CONFIRMADO EN EUROPA

El Navarra Arena acogerá el próximo 3 de diciembre el acto más concurrido de la programación, el concierto del cantautor, productor discográfico y actor Carlos Vives. Se trata de la única fecha confirmada en Europa de este artista latino de alcance internacional, ganador de dos premios Grammy y 18 Latin Grammy, además de Persona del Año 2024 de la Academia Latina de la Grabación. El autor de éxitos como 'La gota fría', 'La tierra del olvido', 'Déjame entrar' o 'La bicicleta', con el que triunfó de la mano de Shakira, llega a Pamplona con su Tour al Sol 2026 y su recién estrenado álbum 'El último disco', presentado en mayo, y para la que ha contado con las colaboraciones de Juan Luis Guerra, Sergio George y Niña Pastori.

El concierto forma parte de las celebraciones del Día de Navarra, impulsadas junto al Gobierno de Navarra, Marca Navarra y NICDO, y se suma a la apuesta por situar a la Comunidad foral como "escenario de grandes acontecimientos culturales y musicales con proyección nacional e internacional". Las entradas, con precios desde 30 euros, podrán adquirirse a partir de este jueves a través de la web del Navarra Arena.

Además de esta propuesta de música latina de gran formato, el mismo día 3 de diciembre está prevista también la celebración de tres conciertos de corte clásico en Corella, Orkoien y Bera. Las tres serán actuaciones gratuitas previa retirada de invitaciones. Así, la Orquesta Sinfónica de Navarra ofrecerá un concierto a las 13 horas en el auditorio del centro cultural de Corella. Las invitaciones para ver a la orquesta oficial de la Comunidad foral, fundada por Pablo Sarasate en 1879, podrán obtenerse a partir de 3 de noviembre.

A la misma hora, en el centro cívico de Orkoien, tendrá lugar la actuación de Sinfonía Navarra, la Coral San Miguel de la localidad y el tenor pamplonés José Luis Sola. Las invitaciones para asistir podrán adquirirse desde el 16 de noviembre por internet o en la oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento de Orkoien.

A las 19 horas, la Agrupación Coral de Cámara actuará en el centro cívico de Bera. El conjunto, una entidad con gran presencia nacional e internacional fundada en 1946, ofrecerá un concierto bajo la dirección de David Gálvez.

INSCRIPCIÓN A LAS VISITAS TEATRALIZADAS

Como inicio de la programación cultural prevista, antes de la jornada central del 3 de diciembre, el Palacio de Navarra volverá a abrir sus puertas con una nueva edición de visitas teatralizadas, pensadas para que el público pueda conocer de una manera lúdica las dependencias históricas de la sede del Gobierno foral y sus bienes artísticos. El humor y las referencias a la Navarra pasada y actual estará presente en los recorridos, concebidos para atraer a un público más joven.

Se proponen un total de 12 visitas dramatizadas los sábados y domingos comprendidos entre el 7 y el 29 de noviembre. Los sábados 7, 14, 21 y 28 de noviembre habrá dos pases, a las 12 y a las 18 horas; mientras que los domingos 8, 15, 22 y 29 se realizará un recorrido a las 12 horas. Las inscripciones podrán realizarse a través del teléfono 012 de Info Local y de su página web a partir de las 8 horas de este jueves, 24 de septiembre.

La visita correrá a cargo del grupo de teatro Butaca 78 Eserlekua, que dará a conocer estancias como el Salón de Presidentes, el Salón Verde o de retratos reales, el Despacho de la Presidencia, el antiguo Salón de Sesiones o el Salón del Trono. El recorrido dura una hora. Es necesario presentarse 30 minutos antes de comenzar para acreditarse en la entrada del edificio, ubicada en la avenida Carlos III, número 2 de Pamplona.

ACTOS INSTITUCIONALES

Los actos institucionales se inician con la celebración del 18º Certamen de Jotas Ciudad de Tudela, que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a partir de las 18 horas, en el Teatro Gaztambide de la capital ribera. El concurso, promovido por la entidad pública local EPEL Tudela - Cultura en colaboración con el Gobierno de Navarra, cuenta con una fase previa eliminatoria que se celebrará el sábado 21 de noviembre a partir de las 17 horas en la Casa del Almirante de Tudela. Finalizará una semana después con la entrega de premios en cinco categorías: Infantil, Juvenil, personas adultas amateurs y adultas solistas y dúos, más el 'Premio Comunidad Foral de Navarra', al que optan los cuatro joteros seleccionados de la categoría adulto. Las entradas para la final cuestan 5 euros y pueden adquirirse a través de la web del Ayuntamiento de la capital ribera.

El día 3 de diciembre, el claustro isabelino del departamento de Cultura, Deporte y Juventud acogerá el acto de entrega de la Medalla de Oro de Navarra, máxima distinción de la Comunidad foral, concebida para reconocer a las personas, instituciones, entidades o colectivos cuyos méritos en la defensa promoción o fomento de los intereses de Navarra resulten estimados por el conjunto de la sociedad. La presidenta de Navarra, María Chivite, recibirá a las autoridades de la Comunidad foral y hará entrega del galardón.