La carnicería Aramendia de Estella gana el XVIII Concurso Navarro de Chistorra

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Félix Aramendia Gastón, de la Carnicería Aramendia de Estella, se ha hecho este domingo con la txapela y el mandil que le distinguen como el ganador del XVIII Concurso Navarro de Chistorra que se ha celebrado en el barrio pamplonés de La Milagrosa.

Félix Aramendía se ha mostrado "muy contento, casi ni me lo creo. Hacía tiempo que no me había presentado y muy feliz". Ha descrito su chistorra como "magra, muy suave y sabrosa", y "hecha con mucho cariño. No hay más secreto". La Carnicería Aramendía se ubica en la calle Nueva de Estella desde hace más de 90 años y su chistorra ya ha sido elegida como la mejor de Navarra en dos ocasiones, en 2027 y ahora, según indica en una nota de prensa la organización del certamen.

El segundo premio ha correspondido a Joaquín Ochoa Echeverría de Embutidos Artesanos Ochoa de Artajona y el tercer premio a José Ignacio Zuazu Erroz, de Carnicería Zuazu de Pamplona. Zuazu recibió en la anterior edición el segundo premio.

Organizado por el Gremio de Carniceros y Charcuteros de Navarra, en esta edición han tomado parte 40 carniceros de todas las zonas de Navarra, el 35% de Pamplona y Comarca, 30% Sakana y Montaña y el 35% de Zona Media y Ribera.

Con el objetivo de juzgar las chistorras "con la mayor objetividad posible", estas se han cocinado en horno RATIONAL del Txoko del carnicero. Tras diversas pruebas realizadas la semana previa al concurso, se acordó freír cada chistorra durante 4 minutos a 250 grados. El horno RATIONAL permite un cocinado en calor "totalmente seco, muy homogéneo, en contenedores de granito esmaltado".

Desde las 10.30h, la plaza Alfredo Floristán ha ofrecido diversas actividades como hinchables y juegos para los pequeños. Además, organizado por la Asociación de Comerciantes del barrio de la Milagrosa, se ha celebrado una kalekjira. Todo esto, acompañado de música en vivo a cargo de Chuchín Ibañez y los Charros.

En total se han repartido 150 kilos de chistorra elaborada por los participantes del concurso, un total de 5.000 pintxos en los que se ha mantenido el precio de 1 euro por pintxo y bebida. También se ha podido adquirir la chistorra oficial del concurso 2023, elaborada por la Carnicería Iriguibel de Huarte, ganadora de la anterior edición.

En esta edición el jurado del Concurso Navarro de Chistorra ha estado compuesto por 15 personas representantes del mundo de la gastronomía, la investigación, la universidad y el sector elaborador.

Así han formado parte del mismo: Luken Vigo del Baserriberri; Javier Díaz Zalduendo del Alhambra; Iosu Rípodas del Rodero; Goiza Isiegas de Akari Gastroteka; Carlos Iriguibel Ganador de la XVIIa edición del Concurso; Luis Zuazu Erroz, Presidente del Gremio de Carniceros de Navarra; Patxi Goñi Indurain, Miembro de la Junta Directiva del Txoko del Carnicero, Debora Villaño Valencia, Profesora del Área de Nutrición y Bromatología de la UPNA; Cristina Arroqui, profesora del Área de Tecnología de los Alimentos de la UPNA; José Flores Arregui, carnicero jubilado y formador del Gremio de Carniceros; Mirentxu Alzueta, Directora Técnica de Embutidos Goikoa; María José Beriain, catedrática de nutrición y Bromatología y académica de las Academias de Gastronomía Navarra y Vasca; Iván Romero de Galar Foods; Fermín Maeztu de INTIASA y Karlos Larrea de Asociacion Gastronómica Gasterea.

El Concurso Navarro de la Chistorra está organizado por el Gremio de Carniceros y Charcuteros de Navarra. El concurso cuenta con financiación de Gobierno de Navarra y con el patrocinio de Caja Rural de Navarra y Reyno Gourmet. Colaboran la Universidad Pública de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Taberna, Ausolan, Comercial Hostelera, El Bordon y Quaderna Vía.