La Casa de la Juventud acoge la próxima semana talleres de expresión corporal, k-pop, afrodance, zumba-latinos y espejos

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Cada día un plan' continúa la próxima semana en la Casa de la Juventud con sus actividades para las tardes del verano, de 19 a 20.30 horas, dirigidas a jóvenes de 12 a 30 años.

Las propuestas de la tercera semana de agosto incluyen sesiones de expresión corporal, afrodance, k-pop y zumba-latinos, combinadas con un taller de espejos artesanales fabricados con flecos de rafia. Toda la programación, que se puede consultar en la web Pamplona Joven, es gratuita y no requiere inscripción previa.

El lunes 17, la sesión dedicada a la expresión corporal se centrará en el cuerpo como canal de comunicación, a través de juegos teatrales, desarrollando la imaginación y técnicas corporales. Este taller está a cargo de Estíbaliz Balda Afonso que compagina la actuación con la enseñanza y que cuenta con amplia experiencia en el mundo de la interpretación.

El martes 18 el baile es protagonista, con el taller de Afrodance impartido por Keneu Ausserladscheider Izquierdo. La metodología estará "basada en el respeto, poniendo el foco en la historia y la cultura de cada uno de los bailes africanos y los movimientos que lo construyen". Se verán estilos como Coupé Décalé, Kuduro, Ndombolo, Afro House, e incluso Afrofusión, en el que fusionarán varios estilos diferentes.

El miércoles 19 se programa un taller para confeccionar espejos de flecos con rafia, impartido por Lukene Pinzolas Gómez. En esta actividad se elaborarán elementos decorativos mediante el trabajo con rafia y técnicas de anudado, permitiendo que cada persona participante cree y se lleve a casa su propio espejo artesanal.

El jueves 20 y el viernes 21 la danza vuelve a centrar las actividades, con las sesiones de K-pop y zumba-latinos. El jueves, la profesora y bailarina Paula Pedroso López aborda el género musical k-pop, que incluye diversos estilos como la música dance electrónica, hip-hop, rap, rock, R&B, etcétera; el término se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur y "una parte importante del género K-Pop son sus llamativos bailes".

El viernes 21 es el turno de la modalidad deportiva zumba-latinos, creada a mediados de los años 1990 y de origen colombiano. En esta actividad se combinan ejercicios aeróbicos y bailes de ritmos latinos, como la salsa, el merengue, la cumbia, la bachata y el reguetón.

A través de diferentes coreografías "muy dinámicas" busca "entrenar el cuerpo mejorando la tonificación, la resistencia, coordinación, a la vez que la elasticidad y la flexibilidad". Además, "se adquieren beneficios como el aumento de la autoestima y ayuda a liberar tensiones". La sesión la imparte Tatiana González López.