Catalán afirma que UPN "es la garantía a la hora de defender la Navarra foral y española"

Critica que el PP "esté buscando acuerdos con el PNV, partido que ha sostenido el 'sanchismo' y quiere la desaparición de Navarra"



PAMPLONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de UPN al Congreso de los Diputados, Alberto Catalán, ha destacado que "no hay nadie como UPN a la hora de defender la identidad de Navarra". "Somos una garantía a la hora de defender la Navarra foral y española, que es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos", ha señalado.

Así lo ha manifestado este domingo en Azagra, a donde se ha desplazado para asistir a la concentración de auroros, junto con el presidente de UPN, Javier Esparza, la secretaria general, Yolanda Ibáñez, y otros miembros de la candidatura de UPN.

En un comunicado, ha explicado que "estamos viendo cómo los partidos nacionales están buscando sus alianzas para llegar al Gobierno de España, y en esa línea es vergonzoso ver cómo el PSOE está blanqueando a Bildu para mantenerse en el poder a cualquier precio".

"Y ahora nos encontramos también cómo el PP está buscando más el acuerdo con el PNV que con otras formaciones políticas. Es curioso observar cómo el PP critica a UPN y alaba al PNV, un partido que a lo largo de estos años ha sido sostén del 'sanchismo', que es partidario de que Navarra se incorpore a Euskal Herria y de que en Navarra gobierno el partido socialista de la mano de Bildu", ha añadido.

Asimismo, el candidato regionalista ha puesto de manifiesto que "el PP se equivoca de adversario político criticando a UPN" y ha añadido que, "si no hay acuerdo entre UPN y el PP, la responsabilidad es únicamente de los populares, que no quisieron firmar el mismo acuerdo que sí habían firmado en anteriores ocasiones tanto Casado como Rajoy".

Catalán también se ha referido a las declaraciones de Núñez Feijóo sobre la reforma laboral, y ha señalado que "a UPN se le criticó por apoyarla para ahora reconocer el PP que se equivocó votando en contra". Además, ha remarcado que "nosotros no somos intermediarios de nada", manifestaciones hacia UPN que ha achacado "al gran desconocimiento de esos líderes nacionales que vienen a Navarra a soltar sus críticas y luego se van y si te he visto no me acuerdo".

"UPN es líder en nuestra Comunidad. Tras las últimas elecciones de mayo, el 53% de los navarros tiene un alcalde o alcaldesa de UPN y en Navarra el voto útil para cambiar el Gobierno de España y para defender los intereses de Navarra es el voto a Unión del Pueblo Navarro", ha enfatizado.

Según ha remarcado, "el compromiso de los candidatos de UPN es defender los intereses de Navarra por encima de cualquier otro tipo de interés". "Nosotros no entraremos en ningún otro tipo de pasteleos de los partidos nacionales. Lo tenemos muy claro, y los candidatos de podemos mirar a los ojos a los navarros y las navarras sin tener que bajar la cabeza", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que "queremos acabar con la imposición y el sectarismo que supone el 'sanchismo' y poner a Navarra por encima de cualquier otro tipo de interés".