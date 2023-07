Catalán dice que votar PP y Vox en Navarra es "tirar el voto a la papelera y beneficiar al sanchismo y a Bildu"

PAMPLONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de UPN al Congreso de los Diputados, Alberto Catalán, ha afirmado que "votar al PP y a Vox en Navarra es tirar el voto a la papelera y beneficiar al sanchismo y a EH Bildu".

Así, ha explicado que "UPN obtuvo 92.000 votos, PP 24.000 y Vox 14.000, y para obtener un diputado se necesitan unos 45.000 votos". "Por tanto, votar al PP y a Vox son votos perdidos, y solo sirve para que el PSOE sea

la lista más votada y obtenga más diputados y senadores. O que EH Bildu también salga favorecida", ha añadido.

Catalán ha destacado que "unos pueden hablar de encuestas o estimaciones, pero UPN habla de datos reales y precisos tras los resultados de las elecciones forales y municipales de hace apenas unas semanas". "Todo lo demás es hacerse trampas al solitario", ha añadido.

Por ello, ha sostenido que "hay que concentrar el voto en UPN para mantener los dos diputados y los 3 senadores del centro derecha actuales".

El candidato regionalista ha realizado estas declaraciones en la plaza de la Libertad

de Pamplona, donde ha iniciado su intervención recordando a José Javier Múgica -quien fuera concejal de UPN en Leitza-, en el aniversario de su asesinato a manos de ETA, y mostrando "el cariño,admiración y solidaridad de UPN hacia él, su familia y todas las

víctimas del terrorismo". "Lo asesinaron por defender la libertad y la democracia, por ser concejal de UPN y hablar alto y claro, como

hacemos en UPN a la hora de defender la identidad de Navarra y su pertenencia a España", ha enfatizado Catalán.

El candidato ha señalado que "en las próximas elecciones del 23 de julio hay que

votar a aquella formación política que va a aglutinar el voto del centro derecha y que va a seguir defendiendo el Amejoramiento y la

Constitución Española". "Todo lo que no sea votar a UPN será darle una baza al sanchismo y también a Bildu", ha insistido.

La número uno al Senado, María Caballero, se ha referido también al vigesimosegundo aniversario del asesinato de Múgica y ha alertado de que "mientras Chivite o Sánchez pactan con EH Bildu el Gobierno de Navarra y el de España y les blanquean, sigue habiendo muchos pueblos de Navarra en los que hay miedo a ser concejal o simplemente a

hablar". "Seguimos viendo cómo los herederos de ETA campan a sus anchas, cómo se siguen haciendo homenajes a los etarras y se les recibe como héroes y hasta hemos visto como EH Bildu incorporaba en sus listas a terroristas", ha criticado.

A este respecto, ha avanzado que "UPN va a seguir defendiendo en Madrid la memoria de todas las víctimas del terrorismo y a trabajar para que los condenados por terrorismo no puedan ejercer como representantes públicos, pero también para que no se pueda acceder a beneficios penitenciarios mientras los terroristas no evidencien arrepentimiento sincero y público por sus acciones terroristas y para equiparar las indemnizaciones entre víctimas con y sin sentencia judicial".

Además, Caballero ha considerado "indignante el blanqueo que se está haciendo a todo lo que ha sido ETA desde los gobiernos de Sánchez y Chivite, sin que haya habido una condena expresa al terrorismo por parte de su brazo político".

Finalmente, ha afirmado que "Sánchez sólo quiere hablar de Vox, pero no dice si va a permitir que Chivite siga apoyándose en EH Bildu para gobernar Navarra". "UPN es el voto necesario y útil para cambiar estos

gobiernos 'Frankenstein", ha señalado.