La catedrática de la Universidad de Navarra Maria Blanco Prieto, elegida miembro de la Academia Europea

PAMPLONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La profesora María Blanco Prieto, catedrática de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra, ha sido elegida miembro de Academia Europea por sus contribuciones a las Ciencias Biomédicas, particularmente en el ámbito de la nanomedicina aplicada al tratamiento del cáncer y la medicina regenerativa. De los 233 integrantes de la sección de la que forma parte la Dra. Blanco (Ciencias Clínicas y Veterinarias), solo nueve son españoles.

Fundada en 1988, la Academia Europea de las Humanidades, las Letras y las Ciencias tiene por objetivo "el avance y la propagación de la excelencia en materia de humanidades, derecho, ciencias económicas, sociales y políticas, matemáticas, medicina y todas las ramas de las ciencias naturales y tecnológicas". Asimismo, promociona la investigación europea y ofrece asesoramiento a gobiernos y organizaciones internacionales en materia científica e investigación multidisciplinar. Sus miembros son líderes internacionales en sus campos de conocimiento, incluyendo más de ochenta Premios Nobel en diferentes disciplinas.

La profesora María Blanco es autora de más de 150 artículos en revistas científicas, 5 patentes, 19 capítulos en distintos libros especializados y más de 200 comunicaciones en congresos, muchas de ellas como ponente invitado. Su índice H es de 52 y sus trabajos han sido citados más de 8700 veces. Ha dirigido 20 tesis doctorales y ha sido investigadora principal de 35 proyectos. Es experta para la Comisión Europea en el área de nanomedicina y evaluadora en diversos organismos nacionales e internacionales, ha detallado en una nota la Universidad de Navarra.

Además, es miembro del comité editorial de varias revistas científicas, entre ellas 'Cancer Letters' y 'Journal of Controlled Release' y académica correspondiente de la Academia Nacional de Farmacia de Francia y la de Galicia. En 2018, entró a formar parte de la junta directiva del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Científicos Farmacéuticos, del que es la vicepresidenta desde enero de 2021. Forma parte del comité de expertos de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, de la comisión ACREDITA de ANECA y es presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica.

En febrero de 2022 ingresó en el College of Fellows del American Institute of Medical and Biological Engineering (AIMBE), una de las asociaciones más importantes del sector de la ingeniería biomédica con sede en Washington DC.