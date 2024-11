CCOO advierte de la "deriva" del Gobierno de Navarra con los servicios públicos abriendo la puerta a "privatizaciones"

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido de la "deriva" del Gobierno de Navarra en materia de sanidad, educación y función pública que está "abriendo la puerta a privatizaciones" y "al desmantelamiento de nuestros servicios públicos".

Así lo ha afirmado el secretario general del sindicato en Navarra, Chechu Rodríguez, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a David Marcalain, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía; Victoria Astrain, secretaria general de la Federación de Sanidad; y Unai Álava, secretario general de la Federación de Enseñanza.

Rodríguez ha criticado que "actualmente no se están corrigiendo las desigualdades que afectan a los colectivos más vulnerables, se están empeorando las condiciones de trabajo del personal público y se está ninguneando la negociación colectiva". Y ha advertido de que "están abriendo la puerta a privatizaciones, externalizaciones y, en definitiva, al desmantelamiento de nuestros servicios públicos". Por ello, ha llamado a "cambiar el rumbo para garantizar los pilares del Estado del Bienestar, la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales del personal que presta estos servicios".

David Marcaláin ha destacado las "carencias" en la negociación colectiva tanto en el Estatuto de Personal como a diversas modificaciones normativas. En el primer caso, ha asegurado que hay una "apariencia de negociación" por parte del Ejecutiv foral que no es "real y efectiva" ya que, según recoge el anteproyecto de Presupuestos, los acuerdos con los sindicatos deben contar con el "beneplácito" de EH Bildu. Además, los grupos de trabajo "se han paralizado" porque el Gobierno de Navarra "se saltó la confidencialidad al hacer públicas las propuestas" y porque "no hay dotación presupuestaria" y, por tanto, "no tienen un respaldo económico".

Marcaláin ha advertido de que "los colectivos más desfavorecidos se vuelven a quedar en un segundo plano" y ha reprochado que en el ámbito de los cuidados "seguimos sin ver avances en la construcción del sistema público" y "se afianza más la subcontratación de los sectores más precarios, reproduciendo y agravando así las desigualdades". "El Gobierno se había comprometido a intensificar su implicación en los procesos de negociación de los convenios colectivos pero esto no se está traduciendo en crear puestos de trabajo de calidad y en exigir a las empresas licitadoras que contraten en mejores condiciones", ha afeado.

Por otro lado, ha resaltado que "hay cuestiones que venimos demandando desde el principio de la legislatura y sobre las que Función Pública no ha querido entrar en ningún momento". Entre ellos, la modificación de la normativa sobre gestión de contratación temporal o en materia de jornada, conciliación y cuidados, para incluir licencias y permisos que ya se aplican en el conjunto del Estado pero no para el personal funcionario de la Comunidad foral.

Por su parte, Victoria Astrain ha llamado la atención a que en la propuesta de Ley Foral de Salud "se manifiesta que el Servicio Navarro de Salud no tiene que estar prestado por personal funcionario, justificándolo en la necesidad de innovar en la gestión del personal". "Se abre la puerta a la precarización de las condiciones laborales del personas argumentando una supuesta necesidad de flexibilización de la contratación y suprimiendo derechos laborales" lo que va a "profundizar en las desigualdades que se vienen viviendo históricamente", ha advertido.

En este sentido, ha avanzado que el sindicato va a judicializar la cuestión de la carrera profesional porque "se ha excluido al personal no sanitario, que tiene reconocido este derecho".

Asimismo, ha explicado que la propuesta legislativa "quiere crear una entidad pública empresarial que sustituirá al actual organismo autónomo", acercando la sanidad navarra "a fórmulas de privatización y externalización de la salud". Algo que ha considerado "muy alarmante y muy alejado de un proyecto progresista".

El representante de la Federación de Enseñanza de CCOO, Unai Álava, ha criticado que "venimos de dos huelgas que no tienen reflejo en la mesa" y las propuestas del consejero Gimeno "siguen siendo insuficientes y no dota de recursos a la enseñanza pública". Ha sumado, además, que las especialistas de apoyo educativo están "en pie de guerra" y las profesionales del 0-3 "están enfadada porque se implantan proyectos piloto sin ningún tipo de control ni revisión".

Por todo ello, desde CCOO han exigido la retirada de la disposición adicional primera del anteproyecto de Ley Foral de Salud "y todo lo que depende de esta medida externalizadora"; un compromiso de "respetar los acuerdos que se tomen en las mesas de negociación, poniendo en valor la negociación colectiva real, con respaldo presupuestario"; y que se priorice "el fortalecimiento de los servicios públicos, alejándose de concepciones neoliberales que deterioran las condiciones laborales y la calidad del servicio".