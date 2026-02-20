CCOO critica "traslados forzosos" en el Grupo Vitaly y exige el "mantenimiento íntegro de la actividad en Navarra"

Imagen de la concentración convocada por CCOO frente a la empresa del Grupo Vitaly en Landaben - CCOO

PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha criticado este viernes "el plan de movilidad geográfica forzosa" que Grupo Vitaly "pretende imponer al departamento de administración-planificación de su sede en Pamplona" y ha exigido el "mantenimiento íntegro de la actividad en Navarra".

Así lo han destacado desde el sindicato en el marco de una concentración convocada este viernes por CCOO frente a la empresa del Grupo Vitaly en Landaben.

Según han señalado desde el sindicato en un comunicado, "la empresa ha comunicado el traslado obligatorio del personal de Planificación de Reconocimientos Médicos a Badajoz, a más de 700 kilómetros de sus actuales puestos de trabajo".

Desde CCOO se considera que "esta medida constituye, en la práctica, un despido encubierto, ya que las condiciones planteadas y el escaso margen de preaviso hacen inviable cualquier posibilidad real de conciliación personal y familiar, empujando a la plantilla a abandonar su empleo".

El sindicato ha añadido que "esta decisión supone un paso más en el vaciamiento de estructura en Navarra, debilitando la operatividad de la delegación y generando incertidumbre sobre el futuro del resto de departamentos".

"Es inaceptable que una empresa cuyo ámbito de actividad es la prevención de riesgos laborales, y su propio eslogan reza 'El bienestar de hoy, la tranquilidad de mañana', adopte decisiones que impactan directamente en la salud mental, la estabilidad y la dignidad de su propia plantilla", ha indicado Aroa Garvia, responsable de Acción Sindical e Igualdad en la sección sindical de CCOO en Vitaly.

CCOO exige la "paralización inmediata de los traslados y el mantenimiento íntegro de la actividad en Navarra". Ante la "falta de voluntad negociadora" por parte de la dirección, el sindicato ha iniciado este viernes un calendario de movilizaciones y huelgas "que tendrán continuidad para defender el empleo local y unas condiciones laborales dignas".