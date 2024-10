CCOO señala que el 27% de las horas extras que se realizan en Navarra no se pagan

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha elaborado un estudio a nivel estatal sobre las horas extras no pagadas, que refleja que esta práctica sigue siendo un abuso habitual en España. Según recoge, Navarra es la comunidad que registra un menor porcentaje de horas extras no pagadas, un 27%. "Es decir, de las 88.419 horas extras que se realizan a la semana, no se pagan 23.498", indica.

Otras comunidades, añade, reflejan porcentajes muy superiores de horas extras que no se pagan (53% en Madrid y País Vasco, 48% en La Rioja, etc). "Si hablamos de trabajadores y trabajadoras, el porcentaje de personas asalariadas que realizan semanalmente horas extra no pagadas en Navarra es el 1,81% (4.681 de 258.011 personas que trabajan por cuenta ajena)", expone el estudio, que añade que "las horas extras no pagadas suponen en nuestra comunidad un coste laboral anual de 31,91 millones de euros en salario bruto y cotizaciones sociales".

Según el estudio del sindicato, "esas horas de trabajo no pagadas, pero de cuyo valor añadido obtenido se apropian íntegramente las personas empleadoras, causan un grave perjuicio tanto a la población asalariada explotada como al conjunto de la sociedad navarra a través de unos menores ingresos públicos (cotizaciones, IRPF e impuestos al consumo vinculados a los salarios no pagados)".

EL ESTUDIO, A NIVEL NACIONAL

En España, añade, 419.000 personas asalariadas, según datos de la EPA, realizan semanalmente horas extras no pagadas. Se trabajan de media 2,6 millones de horas extras no pagadas cada semana, una cifra que representa el 41% del total de horas extras que se realizan. Estas horas extras no pagadas suponen un coste laboral de 3.254 millones de euros que no se pagan en términos de salario bruto y cotizaciones sociales, "un fraude para las personas trabajadoras que lo sufren, pero también para la Seguridad Social, Hacienda y en definitiva para el conjunto de la ciudadanía", indica el sindicato.

Los sectores con mayor volumen de horas extras no pagadas a nivel estatal son el ámbito educativo, industria, hostelería y comercio. "Con las horas extras no pagadas en España se podrían crear 70.000 empleos a jornada completa", expone CCOO, que exige "responsabilidad a las empresas para cumplir con la normativa del registro horario, porque es necesario un control efectivo de la jornada".

El sindicato anima a los trabajadores a que "no cobren horas extras" y a que acudan al sindicato para "denunciar estas prácticas abusivas". "Además, es necesario reforzar el papel de la Inspección de Trabajo para sancionar a las empresas que incumplen la normativa del registro horario y/o no pagan las horas extras correspondientes a sus plantillas", afirma.