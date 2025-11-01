CEIN Startup Day celebrará su quinta edición el 17 y 18 de noviembre con la participación de seis comunidades autónomas

PAMPLONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEIN Startup Day, evento de referencia para el impulso del ecosistema de startups e inversor, celebra su quinta edición los días 17 y 18 de noviembre en la sede de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), entidad organizadora y que depende del departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra.

Este foro está abierto a la participación de startups, personas emprendedoras, entidades inversoras y financieras, grandes corporaciones y entidades públicas y privadas, con el propósito de atraer inversión y propiciar el escalado de las iniciativas participantes.

La cita, que el pasado año congregó a más de 400 personas, contará con startups de Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, Cantabria y Cataluña, participantes en el proyecto de emprendimiento digital TechFabLab. El evento va a poner el foco en la interrelación entre asistentes y en elementos clave implicados en la inversión, "esencial desde la fase semilla de una empresa emergente hasta su escalado y despliegue internacional", explican en una nota desde CEIN.

El 17 de noviembre, por la tarde, arrancará CEIN Startup Day con un encuentro para la conexión entre los diferentes actores participantes (startups, entidades de inversión y corporaciones). Esta inauguración contará con Eneritz Zubizarreta, directora de Aseguramiento de la Calidad en Izertis, quien departirá sobre la tecnología como "aliada" en la gestión de personas. Además, se reconocerá a nuevas empresas y startups vinculadas con programas de CEIN, así como a las firmas navarras galardonadas con la distinción 'Top 101 Spain Up Nation'.

Durante el día 18, startups y proyectos emergentes en los sectores health, digitech y agro-greentech presentarán sus pitches ante fondos inversores especializados y grandes corporaciones con vehículos de inversión. También tendrán la posibilidad de mantener con ellos encuentros individuales, agendados de forma previa mediante una aplicación de networking que el congreso pone a disposición de los participantes.

Las nuevas tendencias serán ese mismo día objeto de una mesa redonda en la que intervendrán Alfons Cornella (fundador de Curiosity Atelier, Institute of Next, Infonomia y EDGERS), Carmen Jaca (catedrática en Organización de Empresas en Tecnun), Carmen Torrijos (responsable de IA en Prodigioso Volcán) y Alex Pascual (investigador de doctorado en la Universidad de Oxford).

En el mismo formato se abordarán las "claves del éxito" de inversión en startups, de la mano de Falk Siegel (cofundador y CEO de Kleta), Paloma Martín (cofundadora y CEO de Tribbu), Rocío Castrillo (directora de Emprendimiento y Estrategia en ENISA) y Santiago Sala (CEO de Grupo Apex). También se debatirá sobre la innovación y la colaboración como palancas de crecimiento, con Marta Pedrosa (responsable de Innovación Abierta en CINFA), Isaac Lemus (de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey) y Patricia Berjón, (Directora de Desarrollo Corporativo de DOMINION GLOBAL).

Por último, Mercé Tell, confundadora y General Partner en Encomenda Capital Partners, compartirá estrategias y consejos prácticos para que las startups logren atraer inversión.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Las personas que quieran acudir al evento, que tiene entrada gratuita, pueden reservar su entrada a través de la web del congreso (www.ceinstartupday.es). Esta inscripción da acceso a las charlas del evento, así como a la plataforma de networking.

Este evento constituye, además, el demo day del proyecto Tech FabLab, red de apoyo al emprendimiento digital, que forma parte del programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Un programa del que es socio el Gobierno de Navarra junto con La Rioja, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana y Cataluña.