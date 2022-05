Un centenar de personas participan en las Jornadas de Juventud 'JO!' dedicadas al bienestar emocional

PAMPLONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Este jueves ha comenzado la III edición de JO!, las Jornadas que el Instituto Navarro de la Juventud (INJ) celebra sobre políticas públicas de Juventud en Navarra, que en esta ocasión se centran en abordar el bienestar emocional en la población joven con el fin de identificar y dar a conocer los recursos existentes relacionados con la salud mental y emocional.

Este abordaje viene marcado por las conclusiones del Estudio sobre la Salud Mental llevado a cabo por el INJ en 2021 con el fin de analizar cómo ha afectado la pandemia al estado de bienestar emocional y la salud mental de la juventud navarra.

Un centenar de personas han participado en el evento, cuya pretensión es, en palabras del director gerente del propio Instituto, Carlos Amatriain, "favorecer y posibilitar un encuentro para el análisis y el debate compartido entre las administraciones públicas, profesionales con dedicación en áreas de juventud, asociaciones y entidades de participación juvenil, y, sobre todo, las propias personas jóvenes que han visto deteriorado su bienestar emocional".

Las sesiones, tienen lugar durante este jueves y viernes en la Casa de la Juventud de Pamplona, pretenden "trasladar los aspectos más importantes de la gestión emocional tanto a profesionales que trabajan en el ámbito educativo formal y no formal con juventud, como la facilitación de herramientas dirigidas a la propia juventud", ha explicado en un comunicado el Gobierno de Navarra..

SOLEDAD, EXCLUSIÓN SOCIAL Y RELACIONES DE PAREJA

Las ponencias han abordado distintas temáticas relacionadas con el bienestar emocional de la juventud, como por ejemplo los estudios, las relaciones de pareja, la soledad o la exclusión social. Así, en la primera jornada han participado las psicólogas y terapeutas Estefanía Regalado y Lidia Oroz con su ponencia 'Si me juzgas, ni me ves', Maite Eraso, acerca de 'Enamorarse y no morir en el intento' y Laura Calvo sobre 'Cómo sobrevivir a un día de mierda'.

Mañana viernes 27 el encuentro continúa con la intervención de Pedro Villanueva, psicólogo y colaborador del Teléfono de la Esperanza, acerca de 'Cuando el vacío se instala' y, por último, la charla sobre 'Crisis adolescente: mapas y brújula para no perder el rumbo' a cargo de la psiquiatra Ana González.

Además, en el transcurso de las jornadas hay un espacio reservado para abordar la temática desde la creatividad juvenil. Esta tarde intervendrá el colectivo Mi-Ti, participante en los Encuentros de Arte Joven 2021, con 'No Me Ve', un fragmento de danza contemporánea, acerca de las consecuencias del ritmo de vida actual.

Por otro lado, mañana concluirán las jornadas con la proyección de la película 'Zauria(K)', documental que trata sobre los malestares y la salud mental desde una perspectiva feminista, y posterior coloquio con las directoras Iker Oiz y Maier Irigoien.

Según Amatriain, "se ha tratado de desestigmatizar y dar voz a personas que están pasando por bien por un momento puntual de crisis o diagnosticadas, apostando por crear espacios de participación e implicación de la juventud en un tema como el que se propone. Dar voz a las propias personas que sufren estas situaciones y deconstruir mitos existentes sobre la salud mental".

MANIFIESTO JOVEN DE BIENESTAR EMOCIONAL

Asimismo, en el transcurso de las jornadas se ha presentado un manifiesto sobre el bienestar emocional de la juventud elaborado en el seno de la Mesa Joven de Salud, un foro conformado por 15 personas jóvenes en representación de 13 entidades distintas con el acompañamiento del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y del Instituto Navarro de la Juventud.

Este miércoles han presentado el resultado del trabajo realizado durante los últimos meses, poniendo de relevancia reflexiones y reivindicaciones por parte de la población joven en cuanto a bienestar emocional. Estas se centran en 7 ejes relacionados con el contexto personal, la disponibilidad de recursos, así como la atención a los malestares emocionales.

Demandan, también, formación para los profesionales, así como la necesidad de recibir educación relativa a la gestión emocional. Por último, ponen de relevancia el valor de la prevención y la necesidad de sensibilizar "dando voz a las personas afectadas, mostrando las necesidades de las personas jóvenes".

Tras la presentación del manifiesto ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado los jóvenes que forman parte de la Mesa Joven de Salud: Joseba V. Goikoetxea de la asociación Mejorana, Lorena Burriel de Cermin, Valentina Holguín del CJN/NGK y Virginia Setoain, de Sare.

UN 54,4% CREE QUE EL COVID HA AFECTADO A SU BIENESTAR EMOCIONAL

En 2021, el Instituto Navarro de la Juventud, encargó al Observatorio de la Juventud del INJ analizar cómo había afectado la pandemia al estado de bienestar emocional y la salud mental de la juventud navarra. Para ello se realizó una encuesta entre 800 jóvenes residentes en la Comunidad foral de entre 16 y 30 años.

Como resultado, este arrojó que si bien un 87,8% de la juventud navarra se siente satisfecha, en mayor o menor grado, con su propia vida, un 54,4% percibe que la llegada de la Covid-19 ha afectado de manera negativa a su bienestar emocional.

Asimismo, cabe concluir que "el grado notable de satisfacción con su vida, se traduce en que, en general, los y las jóvenes navarros están conformes con su aspecto físico, tienen relaciones satisfactorias con la familia, las amistades e incluso en el amor".

Además, no sufren repercusiones negativas por la interacción en redes sociales, pero sí han acusado más "situaciones de tensión, estrés o irritabilidad" por causa del contexto de la pandemia. Como aspecto más preocupante, figura que tres de cada 10 jóvenes han padecido situaciones de discriminación, maltrato o agresión.

A partir de las conclusiones del estudio, el Instituto Navarro de la Juventud viene trabajando para dar voz a la población joven para conocer su valoración, dificultades y propuestas ante la situación actual.