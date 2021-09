Los centros navarros de Bachillerato y FP pueden escoger este curso entre más de 60 charlas de divulgación de la UPNA

PAMPLONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ofrece, durante el curso 2021-2022, un total de 61 charlas de divulgación a los centros de Bachillerato y Formación Profesional (FP) de la Comunidad foral, que pueden solicitarse hasta el 15 de octubre. Desde la marcha el programa en el curso 2005-2006, 69 docentes de la Universidad han impartido más de 2000 charlas en 70 centros, a las que han asistido más de 40.000 estudiantes.

La iniciativa busca acercar al alumnado preuniversitario un amplio abanico de temas científico-tecnológicos y de ciencias humanas y sociales. La solicitud de conferencias, así como la consulta del programa completo, puede realizarse en el sitio web de las charlas, donde también pueden verse ejemplos de algunas de las sesiones que se imparten, como las dedicadas al sistema energético, la geología de Navarra, la calidad de suelo, los murciélagos o las ilusiones visuales.

LAS CHARLAS, ORGANIZADAS POR TEMÁTICAS

Las charlas, impulsadas por el Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación y coordinadas por el profesor del Departamento de Ingeniería José Basilio Galván Herrera, se realizan en el propio centro escolar y están preparadas para un nivel de estudiantes de Bachillerato y FP. Las conferencias se dividen en siete grandes bloques: Ciencias de la Naturaleza (21), Física y Tecnología (25), Matemáticas (6), Química (2), Economía (3), Ciencias Sociales (3), y Lingüística (1).

Algunos de los títulos de este ciclo son: "Cambiando el mundo con nuestra alimentación", "Virus, bacterias y epidemias", "Somos lo que comemos", "¿Por qué crecen los árboles?", "Eso del cambio climático* ¿va conmigo?", "La genética en la publicidad: A mí no me engañan", "Vaya me caí un agujero negro ¡Qué mala suerte!", "Ondas gravitacionales. Meneillos del espacio - tiempo", "La crisis financiera y los mercados de capitales", "Muchos planetas ¿alguno con vida?", "Levitación y otras tecnologías de la ciencia ficción" o "¿Cualquier persona puede aprender una lengua? Creencia vs. ciencia", entre otros.