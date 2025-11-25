CEPES pide formar parte del Diálogo Social: "Es hora de que la Navarra real se siente en la Navarra institucional"

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Economía Social de Navarra (CEPES), Ignacio Ugalde, ha reclamado este martes la participación de este sector económico en el Dialogo Social en Navarra. "Es hora de que la Navarra real se siente en la Navarra institucional", ha señalado Ugalde, en el acto de celebración del XI Día de la Economía Social de Navarra, que ha tenido lugar en la Escuela Navarra de Teatro.

Al acto han asistido la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, entidades del sector y profesionales de todas las familias de la Economía Social.

Ugalde ha defendido que Navarra "tiene ahora una oportunidad histórica para actualizar la arquitectura del diálogo social" y ha afirmado que la ausencia de la Economía Social en ese espacio "no responde a razones técnicas, sino a inercias que ya no representan a la Navarra de hoy". "La Economía Social es la que genera empleo en zonas donde otros modelos no llegan, fija población en el territorio, acompaña a las personas en situación de vulnerabilidad y sostiene actividades económicas esenciales para la cohesión social. Si estamos de acuerdo en que la Economía Social es la economía del futuro, tiene que estar donde se diseña ese futuro. No podemos seguir fuera de la mesa donde se decide el empleo de Navarra", ha asegurado.

A lo largo de su intervención, ha subrayado que esta reivindicación "no es una confrontación, sino una actualización necesaria", y ha añadido que "un diálogo social moderno no puede construirse con la estructura del siglo XX".

Ugalde ha subrayado que "la Navarra que madruga, que cuida, que integra y que sostiene el territorio no puede quedar excluida de los espacios donde se toman las decisiones estratégicas".

El presidente de CEPES Navarra ha resaltado que la Comunidad foral ha sido históricamente pionera en el reconocimiento de la Economía Social. "Fue la primera en incluirla en su estrategia S4 de especialización inteligente; la única en integrar al cooperativismo en el Servicio Navarro de Empleo; la única en darle presencia en el Consejo Social de la UPNA; la primera en disponer de un Departamento propio de Economía Social dentro del Gobierno de Navarra; y la primera en impulsar un Plan Integral de Economía Social, actualmente en su tercera edición. También es la única comunidad que ha concedido al sector la Medalla de Oro de la Comunidad Foral", ha valorado.

"Si Navarra ha sido capaz de liderar todos estos avances, también puede ser la primera en abrir su Diálogo Social a la Economía Social", ha defendido.

En su intervención, Ugalde ha recordado además que tanto la Comisión Europea como Naciones Unidas han situado recientemente a la Economía Social en el centro de las políticas de desarrollo. La Recomendación del Consejo de la UE sobre la Economía Social, aprobada en noviembre de 2023, insta a los Estados miembros a integrar a este modelo en sus marcos de gobernanza pública y en sus estrategias de empleo, innovación y cohesión territorial. A nivel global, la Resolución de la ONU de abril de 2023, la primera dedicada específicamente a la Economía Social, reconoce a estas entidades como motor de desarrollo sostenible e invita a los gobiernos a incluirlas en los espacios donde se diseñan las políticas económicas. "Europa y Naciones Unidas ya han dado el paso. Ahora le toca a Navarra demostrar, una vez más, que sabe estar a la altura de lo que el mundo espera de ella", ha indicado.

El sector de la Economía Social en Navarra reúne a más de 1.250 entidades y empresas y genera más de 30.000 empleos directos, superando el 12% del total del empleo privado navarro y aportando alrededor del 8% del PIB. Está presente en la industria, los servicios, la inclusión social, la innovación, los cuidados y la economía circular.

Ugalde ha destacado que la fortaleza del sector "reside en su diversidad y en su capacidad para responder a desafíos que afectan a la Navarra plural y cambiante". "Somos la expresión más fiel de la Navarra que viene. Por eso pedimos estar donde se decide su futuro", ha indicado.

El presidente de CEPES Navarra ha cerrado su intervención afirmando que "no pedimos un privilegio; pedimos una representación justa". "Pedimos que la Navarra que sostiene, que trabaja y que transforma esté también en la Navarra que decide", ha señalado.