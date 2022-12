CEPES recibe la Medalla de Oro de Navarra en reconocimiento de su trabajo "por la inclusión y la diversidad"

PAMPLONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Economía Social (CEPES Navarra) ha sido galardonada este sábado, dentro del acto central del Día de Navarra, con la Medalla de Oro de Navarra 2022, en reconocimiento a su “compromiso con la comunidad, especialmente destacable en zonas despobladas”, y su trabajo “por la inclusión y la diversidad”.

Ignacio Hugalde, presidente de CEPES Navarra, ha recibido el galardón de manos de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, en un acto celebrado en el patio isabelino de la sede del Departamento de Cultura y Deporte en Pamplona. Ha contado con la presencia de las principales autoridades de la Comunidad foral, entre las que se encontraban el presidente del Parlamento, Unai Hualde, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, los consejeros del Gobierno de Navarra, parlamentarios y alcaldes, entre otras.

La parte musical ha corrido a cargo del coro femenino 'Heptamerón', perteneciente a la Coral de Cámara de Navarra, dirigida por Miriam Mendive, que ha interpretado el Himno de Navarra, y las piezas musicales 'Maritxu, nora noaz? / Artzai xirula', 'Soon ah will be done', y 'Canción de Boda', ha detallado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

En su intervención, Chivite ha resaltado “el arraigo y su contribución al desarrollo social y económico” de CEPES Navarra. "Empleo, progreso sostenible, crecimiento justo y cohesionador, cercanía, inclusión. Así podríamos describir lo que la Economía Social es para Navarra”, ha descrito la presidenta, quien ha destacado su “disposición a trabajar, a construir, a participar activamente en espacios de reflexión para favorecer que las decisiones en torno a las políticas públicas estén sustentadas en el conocimiento y la experiencia de quienes mejor conocéis vuestras áreas de responsabilidad”.

Chivite ha subrayado la "trayectoria centenaria" de la entidad, señalando que en un siglo ha habido "momentos prósperos y de crisis". Precisamente, en “los momentos difíciles habéis demostrado que creéis en esta tierra. Que había que ser creativos, a la vez que reafirmabais el compromiso con la generación de riqueza y haciendo que esta llegara al conjunto de la sociedad”.

Ha recalcado que la entidad aspira a que la economía esté “al servicio de las personas y de la igualdad de oportunidades desde un punto de vista social y territorial. Una economía con un profundo compromiso humano y ético”. "Lleváis impregnado en vuestra filosofía el no dejar a nadie atrás, y sois un ejemplo de cómo se puede transitar ese camino con éxito”, ha valorado.

"UN HOMENAJE PARA MÁS DE 70.000 PERSONAS"

Por su parte, el presidente de la entidad, Ignacio Ugalde, ha agradecido el galardón y ha destacado que “supone un auténtico homenaje para más de 70.000 personas”. “La Medalla de Oro es más que un símbolo, transmite una energía que nos impulsa a seguir adelante”, ha subrayado.

“Nuestra comunidad ha sido pionera con sus Planes integrales de Economía social, en cuya definición trabajamos las entidades que formamos parte de CEPES Navarra junto con el Gobierno foral. Hoy podemos sentirnos felices y orgullosos de que Navarra es la primera comunidad a nivel estatal que reconoce a la Economía Social con su Medalla de Oro”, ha destacado

Finalmente, se ha dirigido a las instituciones para animarles a “contar con nosotras y nosotros en todos los foros de decisión”. “Somos una fuerza constructiva con capacidad de generar consenso y queremos contribuir a buscar soluciones a los grandes retos del siglo XXI”, ha concluido.

MEDALLA DE ORO DE NAVARRA

La Medalla de Oro de Navarra es la máxima condecoración de la Comunidad foral. Con ella, desde 1982, el Gobierno de Navarra ha reconocido a personas, instituciones, entidades y colectivos que han destacado por "su contribución a la mejora de la sociedad, la consolidación de los valores democráticos y la proyección exterior de la Comunidad foral".

La Confederación Empresarial de Economía Social pasa a integrar el listado de 38 personas o entidades que desde 1982 han recibido el galardón.