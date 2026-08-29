Cerca de 4.200 personas participarán el lunes en la Jornada de Bienvenida de la Universidad de Navarra

Archivo - Edificio Central de la Universidad de Navarra. - UNIVERSIDAD DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 4.200 personas participarán este lunes, 31 de agosto, en la Jornada de Bienvenida de la Universidad de Navarra. El encuentro, dirigido a los nuevos estudiantes y a sus familias, tendrá lugar en el polideportivo del centro académico.

En total, este curso académico 2026-27, que comienza el martes 1 de septiembre, la Universidad acogerá a más de 2.500 alumnos nuevos que estudiarán uno de los 39 grados que imparte el centro académico. Aunque el proceso de incorporación continúa abierto, hasta el momento se han matriculado 2.573 estudiantes: 914 internacionales, procedentes de 66 países, y 1.659 nacionales (de ellos, 712 navarros). Asimismo, este semestre 483 alumnos de universidades de 41 países realizarán un programa de intercambio.

Según ha explicado la Universidad de Navarra en una nota, la jornada se dividirá en dos sesiones, dirigidas a diferentes facultades y escuelas. La primera comenzará a las 10 horas con la bienvenida de la rectora, María Iraburu, y en ella participarán los alumnos de las facultades de Económicas, Comunicación, Derecho, Derecho Canónico, Filosofía y Letras, Teología, Eclesiástica de Filosofía y la Escuela de Gestión Aplicada. A continuación, habrá una sesión titulada 'Ser universitario: actitud y horizonte', a cargo de Pablo Castrillo, profesor de la Facultad de Comunicación, y el encuentro finalizará con una mesa redonda con profesores y estudiantes.

La segunda, que tendrá lugar a las 12.30 horas y seguirá el mismo esquema, está dirigida a universitarios de la Escuela de Arquitectura y de las facultades de Ciencias, Educación y Psicología, Enfermería, Farmacia y Nutrición, y Medicina. Tras la intervención de la rectora, en esta ocasión será Ignacio López Goñi, profesor de la Facultad de Ciencias y director del Museo de Ciencias, quien ofrezca la sesión principal, a la que seguirá también una mesa redonda con docentes y alumnos.

Además, por la tarde, a las 18 horas, los estudiantes internacionales y sus familias están convocados a una sesión sobre cultural shock, extranjería, homologación y cursos de lengua española.