Cerdán vuelve a firmar en el juzgado y se limita a decir que no sabe nada sobre la trama de la SEPI

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán a su salida de la prisión de Soto del Real, a 19 de noviembre de 2025, en Soto del Real, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

PAMPLONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha acudido este lunes a firmar en el juzgado de Tafalla, tal y como le ordenó el juez que hiciera cada quince días tras su puesta en libertad.

A su salida del juzgado, Santos Cerdán no se ha querido detener ante los numerosos medios de comunicación que le aguardaban en la calle y se ha limitado a decir que no sabe nada de la presunta trama de corrupción en la SEPI y que dará la cara "cuando la tenga que dar".

Es la segunda vez que Santos Cerdán acude a firmar al juzgado en Tafalla, después de que ya lo hiciera el pasado 1 de diciembre, tras su salida de la cárcel de Soto del Real el pasado 19 de noviembre.

El exdirigente socialista ha acudido a Tafalla a primera hora de este lunes. A su salida, ha sido preguntado por los periodistas si sabía algo de los presuntos amaños en la SEPI, tras la detención del que fuera presidente de este organismo, Vicente Fernández, así como de la exmilitante socialista Leire Díez y el dueño de la empresa Servinabar, Antxon Alonso. La respuesta de Santos Cerdán ha sido que no sabe "nada".

Además, preguntado sobre el hecho de que dijo en su momento que iba a dar la cara, ha señalado que "la daré cuando la tenga que dar".

Tras ello, no ha contestado a más preguntas de los medios de comunicación y se ha subido en un coche para abandonar el lugar.