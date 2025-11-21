Cerradas tres carreteras secundarias por nieve en la calzada y uso obligatorio de cadenas en otras cinco

Imagen de una de las carreteras de Navarra afectadas por la nieve - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres carreteras de la red secundaria de Navarra permanecen cerradas este viernes debido a presencia de nieve en la calzada, y es obligatorio el uso necesario de cadenas en otras cinco vías.

En concreto, según el servicio de carreteras del Gobierno de Navarra, la NA-718 Estella-Lizarra - Olazagutía se encuentra cerrada entre los kilómetros 16 y 33 desde las 8.58 horas de este viernes.

También está cortada la NA-7510 San Miguel de Aralar, en el punto kilométrico 4, desde las 7.03 horas, al igual que la NA-137 Burgui - Isaba - Francia en el punto kilométrico 45. Este puerto permanece cerrado desde las 19 horas de este jueves.

Por su parte, desde ayer jueves es obligatorio el uso de cadenas en la NA-1740 Irurita - Eugi, kilómetro 15, desde las 18.45 horas; en el Puerto de Urkiaga (NA-138 Pamplona / Iruña - Francia kilómetro 19) desde las 20.27 horas; en la NA-2012 Ochagavía / Otsagabia - Irati desde las 9.19 horas; en la NA-2011 Salazar - Francia desde las 9.19 horas; y en la NA-2000 Isaba / Izaba - Zuriza, desde las 11.37 horas.

Según han informado desde la Policía Foral en su cuenta de X, la A-15 ha permanecido cerrada desde Irurtzun sentido norte a primera hora y se había habilitado un desvío por A-10.

Por otro lado, el servicio de villavesas en Pamplona y su comarca ha iniciado este viernes el servicio con normalidad, según han informado desde TCC.