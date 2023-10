Chivite acusa al PP de "crear fantasmas" sobre la ponencia para actualizar el Amejoramiento

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha acusado al Partido Popular de "crear fantasmas y generar miedo a la ciudadanía" respecto de la ponencia parlamentaria que estudiará la actualización de la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) y ha señalado que "va a haber un debate político donde las distintas formaciones presentarán sus propuestas".

Chivte ha reprochado al Partido Popular que "se repite más que una cebolla" por su discurso de que "otra vez se vende Navarra y se rompe España". "Llevan 40 años con el mismo discurso, lo de que Navarra se vende sabía que lo iban a sacar, un clásico tan viejo como falso", ha afirmado la presidenta en respuesta a una pregunta del PP en el pleno del Parlamento de Navarra.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "en esta Cámara hay una mayoría que defiende nuestro autogobierno, que defiende avanzar en competencias, frente a lo que defiende el PP, que es que Navarra no despliegue su autogobierno, porque quieren una España uniforme, pero Navarra es foral, con su propio autogobierno". "Siempre ha habido unanimidad del Parlamento de Navarra en avanzar en esto, quien ha cambiado ha sido el PP", ha asegurado.

María Chivite ha afirmado que "no es más patriota el que más veces dice la palabra España sino el que mejor entiende España, y España es diversa, aunque al PP no le guste". "No vengan a erigirse en defensores de lo que quieren destruir, que es nuestra foralidad, acompañados del discurso de Vox, que votó en contra de la actualización del Convenio Económico. Esos son sus socios en el marco institucional", ha dicho a los 'populares'.

La jefa del Ejecutivo ha indicado que "el sentir de los ciudadanos navarros se ha reflejado en las urnas y hay una mayoría social que ha votado a formaciones políticas que defienden avanzar en nuestro autogobierno y que defienden reflexionar cómo trabajar, empezando por la Lorafna, para adaptarnos a la Navarra del siglo XXI".

Chivite ha acusado al PP de "crear fantasmas y generar miedo a la ciudadanía". "Va a haber un debate político donde las distintas formaciones presentarán sus propuestas. No sé si suscribe lo que decían sus compañeros del PP de retirarnos las competencias de tráfico, porque eso sí sería ir en contra de la mayoría social de navarra", ha planteado al portavoz del PPN.

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha preguntado a Chivite "en qué ha cambiado el sentir de los navarros desde noviembre de 2022, cuando el PSN votó 'no' a una propuesta de Geroa Bai para abrir una ponencia sobre el Amejoramiento, a octubre de 2023, cuando ha votado sí a abrir una ponencia". ¿Cómo han cambiado los navarros en estos once meses?", se ha preguntado.

Tras ello, ha considerado que la que ha cambiado es la posición del Partido Socialista en Navarra y en el conjunto de España. "No es ver fantasmas, es darse un golpe con la realidad. El Gobierno de Navarra es ahora mucho más débil y dada la debilidad en la que la presidenta está tiene que ceder ante quien sea para poder mantenerse en el sillón presidencial", ha asegurado.

Javier García ha afirmado que "los creadores de 'no pactaremos nunca con Bildu', los que decían que 'no podemos dormir con Podemos en el Gobierno', los que decían que no indultarían a los separatistas catalanes, ahora nos dicen, y eso es lo que nos genera intranquilidad, que no van a realizar cambios de calado en el Amejoramiento". "Que Dios nos pille confesados, porque aquí se vienen curvas", ha dicho.

El portavoz 'popular' ha asegurado a Chivite que "sus socios se la han colado completamente". "Van a exigir más autogobierno. No hay más ciego que el que no quiere ver. A ver si se enteran de que Pamplona no es un barrio de Bilbao, que es lo que pretenden sus socios", ha añadido.

En todo caso, Javier García ha señalado que los hipotéticos cambios en el Amejoramiento deben pasar por las Cortes Generales y el PP tiene mayoría absoluta en el Senado para "defender la Navarra foral y española".