Chivite afirma que las CCAA tienen "mecanismos y herramientas" para hacer frente a la pandemia sin el estado de alarma

PAMPLONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este miércoles, después de que el presidente Pedro Sánchez señalara que el estado de alarma finalizará el 9 de mayo, que las Comunidades Autónomas tienen "mecanismos y herramientas para hacer frente a la pandemia". Según ha dicho, "los jueces nos autorizaron el cierre perimetral de la Comunidad sin estar en el estado de alarma".

En rueda de prensa, la presidenta ha expuesto que el Gobierno de España ha realizado este anuncio "en un contexto en el que se está avanzando muchísimo en el proceso de vacunación, se va a triplicar el ritmo de vacunación este trimestre, y con la perspectiva de que la cuarta ola no tendrá la misma incidencia que las anteriores".

Chivite ha señalado que en las reuniones de los miércoles del Consejo Interterritorial de Salud "se van tomando decisiones consensuadas" y la "cogobernanza ha funcionado". "Cuando el Consejo o las CCAA nos dirigimos al presidente del Gobierno para que tomara medidas como el estado de alarma, fuimos escuchados y se hizo", ha apuntado.

Según ha añadido, "hay un proceso de escucha a las CCAA". "No sabemos qué pasara el 9 de mayo, pero estamos ante otro escenario", ha dicho, para comentar que "ni al Gobierno de Navarra ni al Gobierno de España les ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones, más allá de las dificultades de que el PP no votara a favor del estado de alarma, que ha sido la mayor de las dificultades y no otras".

Chivite ha insistido en que "Navarra obtuvo la validación del TSJN para el cierre perimetral de la Comunidad antes del decreto del estado de alarma, una semana antes". "Nosotros hemos establecido un diálogo continuo con el TSJ y nos han validado la mayoría de las medidas; funcionamos con autorización previa, le pasamos al TSJ las medidas con todos los informes y luego ellos validan y nosotros publicamos", ha explicado.

Sobre la decisión de Castilla y León de paralizar de nuevo la administración de la vacuna de AstraZeneca, María Chivite ha indicado que "habrá que esperar al informe de la Agencia Europea del Medicamento".

En cuanto a la postura de Navarra respecto a la relajación en el uso de la mascarilla, la presidenta ha comentado que no ha estudiado "con detenimiento" este tema, pero "el Gobierno de España ha dicho que le va a dar una vuelta a este asunto". "Entiendo que en un espacio abierto, si no hay nadie puede haber cierta relajación pero si no somos estrictos a veces no hay ningún tipo de cumplimiento", ha dicho, para comentar que "en las normas a veces pagan justos por pecadores".