Chivite afirma que el Gobierno trabaja con "diálogo" y pide a Navarra Suma que "vuelva a la institucionalidad"

La presidenta del Gobierno reclama "unidad en lo esencial"

PAMPLONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que su Ejecutivo gobierna "haciendo del diálogo y el acuerdo la mejor herramienta para la estabilidad, para la confianza y demostramos que desde la centralidad y la capacidad de entendimiento se aporta certidumbre en estos tiempos inciertos".

En el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Chivite se ha dirigido expresamente a Navarra Suma para señalar que comprende que "la oposición haga su labor, que no aplauda al Gobierno, pero la oposición no debiera perder la pista de lo común, de lo que nos une". "A estas alturas de la legislatura, ante la proximidad electoral, no pido a Navarra Suma que cambie de rumbo político, pero le pido que vuelva a la institucionalidad que tuvo en otros momentos", ha afirmado.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que, "a pesar de las amenazas económicas que tenemos, nuestros fundamentos son sólidos". "Tenemos que ser resilientes y mostrar unidad. Como dijo San Agustín 'Unidad en lo esencial, libertad en lo accidental'. Por ello, como presidenta de Navarra reivindico y reclamo unidad. Unidad en nuestras certezas como comunidad, unidad en lo esencial", ha dicho.

Durante su intervención en el pleno del Parlamento, la jefa del Ejecutivo ha destacado que "el 72% de las iniciativas legislativas traídas por el Gobierno para su aprobación parlamentaria se han aprobado sin votos en contra y el 40% por unanimidad".

"Esta es la foto de la estabilidad y de la centralidad. Porque un Gobierno en minoría parlamentaria capaz de presentar estas credenciales quiere decir que es un Gobierno con propuestas razonables, sensatas, de mayoría social, y que además dialoga y escucha precisamente para lograr que tengan amplio apoyo", ha asegurado.

María Chivite ha señalado además que "gobernamos desde un compromiso con la igualdad de oportunidades y la cohesión social que consideramos deben estar presentes en toda sociedad democrática que quiere progresar de manera justa y equilibrada".

Asimismo, ha afirmado que "seguiremos impulsando la cohesión territorial, un reto, unido al demográfico, al que atendemos, sabiendo que es una carrera de largo recorrido".

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo ha señalado que "este Gobierno seguirá impulsando la convivencia, desde el respeto a la diversidad y la diferencia reconociéndola como un valor que nos enriquece".

"Hemos trabajado aunando sensibilidades, no separando y puedo afirmar que la mayoría de la ciudadanía se puede reconocer en estas políticas y en esta manera de hacer, dialogando y escuchando, y con esta manera de entender Navarra, que es desde el respeto para una mejor convivencia, porque como siempre digo, no hay prosperidad sin convivencia", ha afirmado.

También ha asegurado Chivite que "seguiremos trabajando en la consolidación de nuestro autogobierno". "Esta legislatura hemos logrado más avances que en veinte años atrás. Y lo hemos hecho con una estrategia clara: compromiso firme, diálogo y defensa de nuestra institucionalidad. Porque este Gobierno está hecho en Navarra, para Navarra y con Navarra", ha dicho.

La presidenta del Gobierno ha afirmado que, "frente al ruido interesado, están los datos". "Nuestro modelo de crecimiento, nuestra solvencia económica, la cohesión social, los avances en convivencia, en derechos, nuestro compromiso con la igualdad, con una juventud que pueda ver el futuro con esperanza, nuestros avances en infraestructuras estratégicas y la fortaleza de nuestro tejido industrial son incontestables. Somos conscientes de que viene un año difícil. Pero sé que, como hemos hecho estos años duros que hemos vivido, saldremos adelante, lo haremos desde un aprendizaje valioso y un compromiso con Navarra que demostramos día a día con hechos", ha asegurado.

Chivite ha añadido que "desde el realismo, desde esta coyuntura caracterizada por la incertidumbre, pero a la vez, desde la esperanza, vamos a seguir trabajando".

"Somos un Gobierno en minoría que ha sido capaz, desde el diálogo y el acuerdo, de sacar las iniciativas adelante. Eso tiene un valor. Eso se llama mayoría social. Pero sobre todo contribuye a tener una mejor democracia, a fortalecer las instituciones, y a reivindicar en papel de la política útil para estar al servicio de la prosperidad y el bien común", ha destacado.