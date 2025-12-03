Chivite afirma que "el Gobierno va a continuar, y lo va a hacer con estabilidad y con diligencia"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado este miércoles que el Gobierno foral "va a continuar, y lo va a hacer con estabilidad y con diligencia".

Así se ha pronunciado, en respuesta a los medios de comunicación, después de anunciar ayer martes el cese del director general de Obras Públicas del Ejecutivo foral, Pedro López, tras el reparo suspensivo que emitió la Intervención General del Ejecutivo respecto del modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Cabe recordar que en los últimos días, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, socios del Gobierno de Navarra junto al PSN, habían reclamado a Chivite que se asumieran "responsabilidades políticas" tras el informe de la Intervención.

"Dado que había que asumir responsabilidades políticas, él, y tengo que agradecerle también su posición, las ha asumido en primera persona", ha afirmado. Preguntada por la persona que sustituirá a López en el cargo, Chivite ha señalado que "es un puesto no sencillo de cubrir y es una obra a la que se le ha sometido a una excesiva polémica".

"La están instrumentalizando para cercar a este gobierno", ha criticado Chivite, que ha trasladado a la oposición que "no desesperen porque, desde luego, el Gobierno va a continuar, y lo va a hacer con estabilidad y con diligencia". "No será fácil de cubrir, pero bueno, yo espero que en pocos días podamos tener un nombre que trasladarles", ha apuntado.

Chivite también ha respondido a la oposición que "no vale solo coger una parte" del informe de la Intervención General, ya que "el interventor general en su informe también dijo que la adjudicación era plenamente legal". "Creo que no vale solo coger una parte, sino que si te crees al interventor general, tienes que creer en todas sus dimensiones, como lo hace el propio Gobierno", ha indicado.

Preguntada por las declaraciones realizadas por la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, que ayer martes afirmó que el cese del director general de Obras Públicas "es el reconocimiento de los indicios de corrupción en Belate", Chivite ha respondido que "yo creo que la presidenta de UPN no se ha leído ni un solo informe". "Porque efectivamente, la intervención general lo que dice es que la tramitación administrativa no ha sido la correcta", ha subrayado.

Según ha añadido Chivite, "el gobierno asume el informe de la intervención general y asume también que el interventor general en su informe también dijo que la adjudicación era plenamente legal". Tras incidir en que "no vale coger" solo los informes de la intervención general "que nos gustan", ha añadido que "es tan válido el informe del interventor general cuando dice que la licitación fue legal como cuando nos dice que esta modificación no se ajusta a lo que es un procedimiento".

La presidenta de Navarra ha subrayado que "desde un punto de vista técnico, las modificaciones han sido necesarias, pero efectivamente la tramitación administrativa no ha sido la más adecuada".

A su juicio, "la oposición lo único que está pidiendo es elecciones", por lo que decisiones como el cese del director general de Obras Públicas "no las va a compartir". "Creo que son coherentes en su posición porque lo único que quieren es que haya elecciones. Pero la verdad es que no tienen ninguna propuesta para Navarra", ha manifestado.

En todo caso, "conocido el informe de la intervención general, acatamos el informe, vamos a reforzar los mecanismos de control en la obra, con la presencia de la intervención general en todas las decisiones que se vayan tomando, con el cambio también en la dirección facultativa de obra, que es externa, y también con el cambio de la dirección general de Obras Públicas".

"Hay un interés general y de todos los grupos que sustentan al Gobierno en que esta obra continúe, y por lo tanto vamos a poner todos los mecanismos para que esto sea así", ha manifestado.

Chivite ha apuntado que "las decisiones al respecto de esas modificaciones venían desde la Dirección General de Obras Públicas", y ha querido "agradecer la labor que Pedro López ha desarrollado a lo largo de todos estos años en el Gobierno". "Entiendo que hay que asumir responsabilidades cuando a veces las actuaciones no se atienen a lo que Intervención General ha dicho", ha subrayado.

Por otro lado, Chivite ha explicado que la Intervención general sí que aprobó "varias" de las modificaciones, que "sí se van a poder pagar porque no han sido motivo de reparo suspensivo", en concreto unas 12 de las 15 planteadas. "Más allá de que desde el Departamento de Obras Públicas se justifica técnicamente algunas de las necesidades, es verdad que la tramitación administrativa quizás no ha sido la correcta", ha indicado.

En cuanto al proceso a seguir ahora, ha asegurado que "se va a hacer con absoluta diligencia, porque el interés general de todos los grupos también que sustentan al gobierno es que la obra continúe". "La propia Intervención General ya ha marcado un poco los criterios de cómo vamos a seguir avanzando en el pago de esta obra para que la obra continúe", ha subrayado, tras añadir que "es una obra que lleva más de 20 años de retraso, que estamos incumpliendo una directiva europea de seguridad, y que ningún gobierno anterior quiso acometer, ni tuvo la voluntad de hacerlo".

Sin embargo, "nosotros tenemos un compromiso con la seguridad y sobre todo tenemos una amenaza de Europa de que si no acometemos la obra cierra este túnel, como digo, porque hay 20 años de retraso, por responsabilidades que no asumieron anteriores gobiernos".