Chivite afirma que el PSN "no está pensando en dar sus votos a otro partido sino en liderar el próximo Gobierno"

Publicado 15/03/2019 10:38:05 CET

Dice que "el tema no va de quién es la lista más votada sino de aglutinar" mayorías y no descarta optar a la investidura

PAMPLONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que su partido "no está pensando en dar sus votos a otro partido" para formar Gobierno tras las próximas elecciones forales del 26 de mayo, sino que "quiere liderar el próximo Gobierno de Navarra".

La dirigente socialista, candidata a la Presidencia del Ejecutivo foral, ha asegurado que no descartaría presentarse a la investidura aun quedando por debajo del segundo puesto tras las elecciones forales y ha señalado que la opción de que debe ser la lista más votada la que tenga que gobernar "todo el mundo la ha descartado". "El tema no va de quién es la lista más votada, sino de quién consigue aglutinar en torno a un proyecto que represente a la mayoría de ciudadanos", ha señalado Chivite, que ha participado en el Foro Ser Navarra.

La dirigente socialista, que ha dicho que el PSN "no es un partido bisagra", ha afirmado que serán necesarios acuerdos para formar Gobierno y ha señalado que su formación "está dispuesta a dialogar y a llegar a acuerdos". "No descarto presentarme a un proceso de investidura igual que entiendo que otros candidatos tampoco lo descartan", ha señalado. Además, ha indicado que los pactos serán decididos por los militantes del PSN.

La candidata socialista ha afirmado que mantiene su veto a un acuerdo de Gobierno con EH Bildu aunque, preguntada sobre la posibilidad de que la formación abertzale se abstenga en su hipotética investidura, ha afirmado que "cada uno es libre de votar lo que le dé la gana". "Si presento una iniciativa no sé quien la va a votar o no, no puedo influir en los votos de EH Bildu, pero llegado el caso, no llegaré a ningún acuerdo de Gobierno con EH Bildu", ha señalado.

María Chivite ha asegurado que el veto a EH Bildu es, en primer lugar, "una cuestión de ética" y ha argumentado que "a lo largo de esta legislatura ha tenido muchísimas oportunidades de condenar el terrorismo, de aceptar que fue una etapa injusta, de aceptar que hicieron mucho daño, y han perdido todas y cada una de las oportunidades para hacerlo". En segundo lugar, ha señalado que discrepa del "modelo de desarrollo económico y social para Navarra" que tiene EH Bildu.

Por otro lado, se ha referido al acuerdo que ha alcanzado UPN con PP y Ciudadanos para concurrir juntos a las elecciones generales, forales y municipales, y ha considerado que representa una "radicalización" de UPN, "dejando el espacio de regionalismo y de centralidad". "Creo que no es una estrategia acertada. Va a sumar más votos, pero va a poner dificultades para conseguir mayorías para la Presidencia del Gobierno", ha indicado.

María Chivite ha afirmado que, con vistas a las próximas elecciones, quiere "convencer al sentimiento" que en Navarra "no quiere ni derecha ni nacionalismo" y ha considerado que el PSN "puede tener buenos resultados en las elecciones". "El Partido Socialista aspira a liderar el Gobierno, yo no estoy pensando en ceder los votos a ninguna fuerza política porque si lo hiciera me autodescartaría como presidenta del Gobierno", ha señalado.

La dirigente socialista ha animado a que "más allá de con quíén pactar, que es algo pensado en términos superficiales o cortoplacistas, se hable más del fondo, de la propuesta, y en el camino nos encontraremos con unos o con otros, o no nos encontraremos".