Chivite afirma que el PSN "no está pensando en darle a Esparza la Presidencia del Gobierno de Navarra"

Dice que el Gobierno "estará abierto al diálogo con todo el que tenga una actitud constructiva y quiera sentarse a debatir propuestas"

PAMPLONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado este martes que el Partido Socialista de Navarra "no está pensando en darle al señor Esparza -líder de UPN- la presidencia del Gobierno de Navarra".

Así lo ha señalado durante su intervención en un desayuno organizado por Diario de Navarra, en el que ha defendido además que ha "cumplido" su palabra de "no pactar un Gobierno con EH Bildu". "En todas mis intervenciones dije que no íbamos a pactar un Gobierno con EH Bildu, y me remito a mis declaraciones, no a las portadas. Yo he cumplido con mi palabra", ha dicho.

Además, ha destacado que ha "tendido la mano al conjunto de las formaciones públicas para llegar a acuerdo y llegamos a muchos acuerdos por unanimidad hasta septiembre de 2021". De hecho, destacado que el 41% de las iniciativas que ha llevado el Gobierno al Parlamento han prosperado por unanimidad y el 70% sin votos en contra.

Al desayuno han asistido como invitados el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; consejeros del Gobierno foral; el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza; el portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz; la portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos; el coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve; el presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch; el secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos, y el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, representantes de la Confederación Empresarial Navarra, así como empresarios y representantes de asociaciones de distintos ámbitos.

Durante su intervención, Chivite ha explicado que el Gobierno de Navarra está trabajando en los próximos Presupuestos para Navarra y ha recordado que se ha aprobado ya un techo de gasto que representa un incremento de 449 millones de euros frente al del año pasado. La jefa del Ejecutivo ha afirmado que se plasmará en estas cuentas "la postura clara del Gobierno con la inversión social, la lucha contra la desigualdad social y la inversión transformadora".

Chivite ha explicado además que el Gobierno de Navarra "convocó a todos los grupos que no forman parte del Gobierno para ir trabajando de cara a lograr un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2023" y ha lamentado que "Navarra Suma decidió practicar la política de la silla vacía y no acudió" a la reunión.

En opinión de Chivite, "que el principal partido renuncie a influir, a mostrar sus propuestas y alternativas es incomprensible, porque te sitúa en la irrelevancia política y no eres útil para la ciudadanía a la que representas". "Lo que nos piden los ciudadanos de Navarra es acuerdos. Este Gobierno estará abierto al diálogo con todo el que tenga una actitud constructiva y quiera sentarse a debatir propuestas en beneficio de la ciudadanía navarra", ha afirmado.