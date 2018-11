Chivite asegura que "el Gobierno de Barkos acaba" y que el cuatripartito "es consciente de que no va a repetir"

Publicado 24/11/2018 12:09:34 CET

PAMPLONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha asegurado que "el Gobierno de Barkos acaba" y que en el cuatripartito "son conscientes de que no va a repetir como tal". Ha reconocido que, tras las elecciones, "tendremos que llegar a acuerdos, pero no haremos ese acuerdo programático que era la carta a los Reyes Magos y que ellos mismos reconocen que no se está cumpliendo".

Ha afirmado, además, que "si Rajoy es historia también esperamos que Barkos lo sea en pocos meses" y ha pedido a los socialistas que "no nos resignemos porque queremos un gobierno socialista en Navarra". "Hace falta creer, convencer y salir a ganar esa mayoría social de progreso que no quiere un gobierno de derechas en nuestra comunidad pero tampoco quiere un gobierno nacionalista", ha añadido.

En su intervención durante el Comité Regional del partido, que se ha celebrado este sábado en la sede del PSN, Chivite ha asegurado que el proyecto del PSN para Navarra "está en la plantilla de salida" con el objetivo de "liderar" el próximo Gobierno foral "desde la perspectiva de la izquierda, del progreso" y con la idea de que Navarra "debe tener unos pilares sociales y económicos basados en la innovación, la inversión, el empleo de calidad, la calidad de nuestros servicios públicos, la igualdad y la transparencia".

Un Ejecutivo, ha continuado, que defienda "nuestro actual marco institucional y la LORAFNA" así como los "avances en nuestro autogobierno desde la serenidad, el diálogo y el acuerdo con el Gobierno de España y nunca desde la confrontación y la unilateralidad".

María Chivite ha destacado que el PSN "tiene un proyecto de futuro" para que "esta comunidad avance". Además, ha asegurado que "estamos preparados, tenemos una base de programa electoral que vamos a someter a participación publica" que "dará un paso adelanta en las propuestas que hemos realizado esta legislatura".

La socialista ha arremetido contra UPN de quien ha criticado que sigue "con entusiasmo al PP no condenando el franquismo" en el Senado. Asimismo, ha asegurado que es una formación "sin proyecto para Navarra" y que "lo único que traslada son las criticas al Gobierno actual pero sin ningún planteamiento de futuro".

"A la política se vienen a resolver problemas y no a buscar culpables", ha resaltado Chivite que ha puesto como ejemplo la actuación del PSN ante las retenciones en las prestaciones por maternidad que ha considerado "un derecho para estas madres" que "es de justicia" para que "estén en la misma situación que el resto de España" y cuya devolución, ha recalcado, "es cuestión de voluntad política". En este sentido, se ha comprometido a "intentar hasta el último minuto buscar un acuerdo con todas las formaciones parlamentarias para conseguir devolver las prestaciones a las madres".

Chivite ha asegurado que, si alcanza la Presidencia, tendrá un gobierno "sensible, comprometido, que deje las confrontaciones identitarias" y que "no esté preso de los socios que anteponen las políticas nacionalistas a construir una sociedad mejor".

Asimismo, ha resaltado que una de las primeras decisiones de su Gobierno sería convocar el Consejo de Diálogo Social para "construir conjuntamente con los agentes sociales el futuro de esta comunidad" y ha afirmado que "el gran fracaso" del actual Ejecutivo foral ha sido "no haber llegado a acordar un Plan de Empleo".

Navarra, ha continuado, "es la única comunidad sin Plan de Empleo, que no paga a las mujeres las retenciones por maternidad, que peor trata a nivel fiscal a las rentas más bajas". Cuestiones que ha definido como la "herencia" del actual Gobierno junto con "unas infraestructuras sin impulsar, una educación publica que pierde peso mientras gana peso la concertada" y una sanidad a la que "le falta inversiones". "Han desaprovechado una gran oportunidad, cuatro años de bonanza que no han servido para poner las bases de ese futuro que necesitamos", "nos hemos limitado a gestionar el presente", ha reprochado.

EL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ ES "UN GENIAL ALIADO PARA ESTA TIERRA"

La secretaria general del PSN ha puesto en valor la presencia de Pedro Sánchez en el Gobierno de España que ha calificado como "un genial aliado para la prosperidad que queremos para esta tierra" y ha destacado que con el actual presidente del Ejecutivo central "ha avanzado el autogobierno en esta tierra", poniendo como ejemplo la transferencia a Navarra de las competencias de Tráfico que "se hará desde el respeto, la continuidad y el reconocimiento al trabajo realizado por la Guardia Civil".

También se ha referido a la polémica con las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) que ha atribuido a que "el Gobierno de Navarra incumplió la regla de gasto y por lo tanto no puedes hacer inversiones a menos que el Gobierno te autorice". Chivite ha asegurado que la ley que planteaba estas IFS en Navarra era "innecesaria" a pesar de lo cual el ministerio "se ha mostrado dialogante ante un gobierno incumplidor" y ha afirmado que "el acuerdo va a servir para que nuestros ayuntamientos puedan invertir ese dinero que tanta falta hace en nuestros municipios".

"El Gobierno de España cumple con Navarra" pero el Ejecutivo foral "no cumple tanto con Navarra", ha asegurado Chivite que ha puesto como ejemplo la propuesta de Presupuestos de Navarra para 2019 a los que ha achacado su "falta de ambición" y ha definido como "de pura supervivencia" y que "se limitan a gestionar el día a día y no nos preparan para le futuro".

RESPALDO AL PROGRAMA SKOLAE

Con motivo de la celebración este domingo del Día Internacional contra la Violencia de Género, Chivite ha ratificado el compromiso del PSN con "todas las medidas que lleven a la erradicación de la violencia de género" y la apuesta de su partido con las políticas de igualdad y coeducación.

En este sentido, ha destacado que alcanzar la igualdad "pasa por implementar programas de educación como Skolae que tanta polémica viene suscitando estos días". Al respecto, ha criticado que "la derecha ha salido en tromba para desacreditar este programa porque siguen defendiendo que la moral tiene que estar en nuestras escuelas".

"Son los valores cívicos y democráticos y no los religiosos los que tienen que estar presentes en la educación de nuestros hijos", ha reivindicado Chivite que ha recomendado "a la derecha que se informe de la cantidad de documentación que nos alerta de que cada vez en edades más tempranas aparece la violencia contra las mujeres". "Ponerse la venda no es una opción, hay que conocer la realidad", ha continuado la socialista que ha afirmado que "negarse a coeducar es negarse a avanzar en una sociedad más igualitaria", ha remarcado.

Por este motivo, ha rechazado "los planteamientos de la derecha navarra en contra de este programa" a la vez que ha asegurado que no entiende "que la presidenta Barkos haya reculado y la formación en igualdad y afectivo-sexual no esté presente en todos los centros sostenidos cono fondos públicos porque los concertados no van a tener la obligación de impartir este programa".