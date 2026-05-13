Chivite, sobre Belate: "No voy a asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido"

Comisión de investigación en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ / EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha trasladado este miércoles al portavoz de UPN en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre adjudicaciones públicas que no va a "asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido" en la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate, aunque la formación regionalista "desea que haya ocurrido".

Chivite, que cierra este miércoles las comparecencias en la comisión de investigación sobre adjudicación de obra pública, ha dicho que "ninguno de los más de 40 comparecientes que ha habido en esta comisión, ni los informes de la OANA -Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra-, ni los informes de la Cámara de Comptos, han apuntado ningún indicio de delito, porque si así hubiera sido, tanto el presidente de la mesa, como el secretario de la mesa, como la Cámara de Comptos y como la OANA tienen la obligación de llevarlo a la Fiscalía. Y no lo hizo ninguno, señor Esparza", ha dicho al portavoz parlamentario de UPN, para plantear: "¿Por qué? porque no lo hay".

La presidenta ha afirmado, sobre la adjudicación de las obras de Belate, que "este Gobierno no da cosas", "hay mesas de contratación conformadas por personas técnicas, no por directores generales, como era anteriormente con sus gobiernos, que adjudican, y adjudican en un procedimiento absolutamente reglado". "Todos los miembros de esa mesa de contratación han pasado por este Parlamento y han dicho que no recibieron instrucciones de nadie", ha expuesto.

Esparza ha preguntado a Chivite por qué, en "una situación de alarma social generalizada", "no cogió todo el expediente y lo lleva a la Fiscalía, al juzgado o a la Guardia Civil". La presidenta ha respondido que "el primer informe de la UCO no hablaba de los túneles de Belate, y el segundo lo único que hace es trasladar la denuncia de UPN, porque ni siquiera, y lo dicen los propios juzgados, se está investigando Belate, al menos que el Gobierno sepa".

Esparza ha señalado que "el colmo es cuando la Oficina Anticorrupción dice que esta adjudicación es nula de pleno derecho" y que lo que hace como presidenta es "pedir tres informes". Chivite ha comentado así que "en el primer informe de la UCO ni se nombraba la obra de los túneles de Belate y fui yo, como presidenta de motu propio, quien dijo aquí transparencia total y encargamos auditorías internas, informe de la Cámara de Comptos e informe de la OANA".

"Y más allá de que la OANA haya nombrado en algunos de los informes nulidad como sanción administrativa, le recuerdo que una sanción administrativa no es un delito; no hay ni un solo documento público ni un solo compareciente que haya visto indicios de delito, y si no hay indicios de delito, uno no puede ir a la Fiscalía; y por eso ustedes no lo hicieron y fueron a la Guardia Civil y no a la Fiscalía", ha trasladado Chivite a Esparza.

El portavoz de UPN ha continuado señalando que "en el informe de la UCO se habla de Acciona, se habla de Servinabar, y Acciona y Servinabar son las dos empresas adjudicatarias de Belate", para reprochar a la presidenta que "sale Acciona, sale Servinabar, sale Cerdán, sale Antxon Alonso, sale hasta el Tato y no tiene que hacer nada como presidenta, tiene todo su entorno político en Navarra pringado en esa historia y no tiene que hacer nada usted como presidenta después de adjudicarles 76 millones de euros".

María Chivite ha criticado al portavoz de UPN que "desprestigia las instituciones porque no dicen lo que usted quiere que diga". "¿Cómo que no hicimos nada?, ¿le parecen a usted informicos -como usted les llama- lo que hace la Cámara de Comptos, lo que hace la Oficina Anticorrupción de Navarra? Porque es que lo que dicen esos informicos es que más allá de irregularidades administrativas, lo que no hubo es delitos", ha sentenciado, para recriminarle que "es lo que a usted le gustaría que dijeran".

Esparza ha preguntado a la presidenta por qué "su Gobierno adjudicó en un procedimiento nulo de pleno derecho esta obra a la UTE donde está la empresa de Santos Cerdán". Y Chivite ha manifestado que "yo no formo parte de las mesas de contratación y, además, la ley me obliga a no saber lo que se hace en las mesas de contratación". "Yo respeto totalmente los procedimientos administrativos de las mesas de contratación, donde por cierto todos los miembros que han comparecido en esta comisión han afirmado que no hubo ni instrucción ni injerencia política de las mismas", ha reiterado.

Sobre el mantenimiento del presidente de la mesa de contratación, Jesús Polo, "con 73 años" en la Administración, la presidenta ha indicado que "no es puesto a dedo". "Hay unos trámites administrativos seguidos, avalados, informados", ha dicho, para añadir que "había una escasez de perfiles como el que concurría en el señor Polo, ingeniero de caminos".

En este punto, el rifi rafe entre Esparza y Chivite ha ido subiendo de tono a lo largo del interrogatorio del portavoz regionalista, momento en el que el portavoz socialista en la comisión, Javier Lecumberri, ha pedido un "poquito de decoro y respeto". La presidenta de la comisión, Irati Jiménez, ha intervenido para recordar que la comisión "se ha caracterizado por mantener un tono adecuado".

María Chivite ha continuado explicando que "al respecto de las puntuaciones, ya he dicho que hemos modificado algunas de las lagunas que había en los procedimientos de las mesas de contratación y puedo explicar qué mejoras hemos introducido ya en los procesos de licitación de las obras públicas". Ha hablado así de "la digitalización de los expedientes; la mejora en los criterios de adjudicación incluyendo en los pliegos criterios con una puntuación diferenciada, de forma que se concretan los aspectos que se valoran en las adjudicaciones y su relevancia en las mismas".

"Se ha mejorado el procedimiento de valoración técnica donde se incluye una tabla Excel con las puntuaciones de los criterios de adjudicación que deben cumplimentar cada uno de los técnicos una vez examinadas las propuestas presentadas. Después se reúnen los técnicos, cada uno facilita su puntuación, se efectúa la media aritmética para determinar las puntuaciones de las entidades licitadoras", ha concretado.