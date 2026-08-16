Chivite condena la agresión a un concejal de UPN en Burlada: "la violencia no tiene espacio en nuestra sociedad"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha condenado la agresión a un concejal de UPN en el Ayuntamiento de Burlada que se ha producido en el marco de las fiestas patronales de la localidad. "La violencia ni ha tenido ni tiene espacio alguno en nuestra sociedad", ha remarcado.

En una publicación en la red social X, Chivite ha manifestado "toda la condena a estos lamentables hechos así como apoyo y solidaridad con el edil agredido y con UPN".

"La violencia ni ha tenido ni tiene espacio alguno en nuestra sociedad. La inmensa mayoría de los navarros/as así lo piensan, lo sienten y lo practican", ha resaltado.