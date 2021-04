Chivite defiende que las medidas restrictivas "funcionan" y Esparza le acusa de no tener un plan

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido este jueves que las medidas restrictivas adoptadas en Navarra para frenar la cuarta ola de Covid-19 "funcionan" y ha señalado que la semana pasada se redujeron un 20% los casos registrados y esta semana se contabiliza un nuevo descenso del 6%.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado sin embargo que la Comunidad foral ha estado en las últimas semanas a la cabeza de incidencia acumulada de casos de Covid-19 y ha asegurado además que el Gobierno de Navarra "no tiene plan" para afrontar la situación cuando el próximo 9 de mayo previsiblemente finalice el estado de alarma.

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, María Chivite ha afirmado que Esparza está "en el negacionismo" y ha asegurado que "todos estamos hartos de esta situación", pero ha defendido que "las medidas funcionan" y ha señalado que la única Comunidad Autónoma que no ha cerrado el interior de la hostelería es Madrid. "También han cerrado el conjunto de países de la Unión Europea, porque los estudios científicos dicen lo que dicen. Madrid tiene un 59% más de fallecidos que la medida nacional y sus resultados económicos no son los mejores de España y no son mejores que los que tenemos en Navarra", ha dicho.

Tras ello, Chivite ha pedido a Esparza que actúe con "responsabilidad" y ha asegurado que el Gobierno foral "ha puesto la salud de los navarros en el centro de las actuaciones, siendo la Comunidad que más ayudas da al sector hostelero".

Respecto al escenario que se abrirá cuando el 9 de mayo finalice el estado de alarma, Chivite ha insistido en que "tenemos herramientas suficientes para que sea cual sea el escenario tras el 9 de mayo podamos seguir adecuando las normas y las recomendaciones en función de la evolución de la pandemia". En ese sentido, ha explicado que este miércoles el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, Francisco Javier Pueyo, señaló que a su entender las Comunidades Autónomas tiene un paraguas jurídico suficiente para seguir adoptando restricciones.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "no hay quien se aclare, nadie sabe qué va a ocurrir en Navarra a partir del 9 de mayo". "La sensación que tenemos es que no hay ningún plan o que el único plan que tiene el Gobierno de Navarra es volver a seguir las instrucciones que le marquen de Madrid, que es lo que básicamente ha hecho en la primera ola, en la segunda, en la tercera, y que parece que quiere seguir haciendo en la cuarta", ha señalado.

Esparza ha afirmado que cuando el Gobierno de Navarra decidió cerrar la hostelería la incidencia acumulada era de 223 casos por 100.000 habitantes y actualmente es de 424. "No tienen plan y la gente está cada vez más harta de su ineficacia, de que son incapaces de dar respuesta. Están hartos de que se recorten las libertades, de que no se explique en base a qué criterios se toman decisiones. Están hartos de ver la poca eficacia de las medidas, de los continuos bandazos del Gobierno, de los cambios de criterio" ha asegurado.

Chivite ha respondido al portavoz de Navarra Suma que "la gente está harta de su falta de responsabilidad, lo vemos ahora en una posición de negacionismo absoluto". "No sé si quiere hacer seguidismo del señor Bosé, porque los datos ahí están y no engañan a nadie. A los quince día de cerrar los interiores de la hostelería bajan los casos. ¿Cuál es su modelo? ¿Es el de Ayuso -presidenta de la Comunidad de Madrid-, que ha sacrificado la salud de los madrileños para poner encima la economía y no le ha resultado positiva ninguna de las dos cosas?", ha planteado.