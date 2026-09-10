Chivite dice que se demostrará que no es una "presidenta corrupta" y UPN afirma que "pagará por lo que ha hecho"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que "se demostrará que no soy una presidenta corrupta ni mentirosa", mientras que el portavoz de UPN, Javier Esparza, le ha reprochado la situación de las obras de duplicación del túnel de Belate y le ha dicho que ella "no es víctima de nada y pagará por lo que ha hecho".

Chivite, que ha respondido a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento de Navarra, ha planteado a Esparza si le estaba "amenazando", si acaso él es "juez" y si "acaso está imputado alguien del Gobierno de Navarra, porque el señor Maya (UPN), siendo alcalde estuvo imputado". "¿Le hicieron dimitir? Por no hablar de la casi imputación de la presidenta Barcina, porque se pidió por una jueza que fuera imputada. Los navarros valorarán los hechos, y no es un hecho, porque no existe, que yo sea corrupta, ni lo va a decir un juez", ha asegurado, para señalar que "lo que si es un hecho son los empleos que se están generando" en Navarra.

La presidenta ha dicho al portavoz de UPN que "la confianza se gana con hechos". "Los suyos son unos, los de este Gobierno son otros. Ustedes minusvaloran a la ciudadanía, pero las navarras y los navarros son inteligentes y les volverán a dejar a ustedes fuera del Gobierno de Navarra", ha indicado.

María Chivite ha considerado que "el tiempo está acreditando" que Esparza "gana por goleada a mentiras" y ha señalado que "yo me podré equivocar, puedo cometer errores, pero jamás voy a mentir a la ciudadanía".

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que comparecerá en el Parlamento de Navarra para informar sobre el modificado de la obra de Belate, tal y como ha solicitado UPN. Además, ha reprochado a Esparza "que usted me llamó en julio de manera extraordinaria a esta Cámara para hablar de un informe de la UCO que el Gobierno no recibe y sigue en el inicio de curso con el mismo raca-raca y no salga del bucle, sinceramente, me da hasta pena. Que se investigue Belate lo desee yo desde el minuto uno", ha indicado.

Chivite ha afirmado que Esparza "mintió con Volkswagen, llegó a decir que cedíamos la plata de Volkswagen a cambio de la de Martorell, y hoy Landaben es garantía de futuro y de empleo industrial porque aquí se ha hecho bien la tarea". "Igual que usted mintió con Volkswagen, que por cierto aún espero que pida disculpas, se demostrará que no soy una presidenta corrupta ni mentirosa y también me tendrá que pedir disculpas. Se le va a ir acumulando. Y como sé que solo cuando un juez lo diga ustedes van a tener que desdecirse y reconocer que tengo razón, nada más deseo que haya un juez que les diga lo mismo que yo. Porque verdad, efectivamente, solo hay una. Y yo recuerdo que dije en Volkswagen que el tiempo dará y quitará razones. Y la razón me la dio a mí, a pesar de que ustedes mintieron todo lo que pudieron, incluso poniendo en riesgo miles de empleos en esta Comunidad", ha señalado.

Por su parte, Javier Esparza ha dicho a Chivite que "en este momento no se fían de usted ni sus socios y la verdad es que a mí no me extraña". "Si no se fían sus socios, ¿cómo se van a fiar los navarros? Esa es la pregunta. ¿Cree usted que genera más o menos confianza en la sociedad navarra que cuando llegó? La respuesta después de estos siete años es evidente y la respuesta es no. Usted y su Gobierno están manchados por una sombra de corrupción que le va a seguir persiguiendo día a día,", ha asegurado.

Javier Esparza ha señalado que el Ejecutivo tiene "un lío monumental con Belate" en relación con la fórmula para abonar el modificado de la obra. "Belate empezó mal y va a acabar peor. Su Gobierno ya reconoció que no tiene manera de pagar 8,3 millones porque no tiene cobertura jurídica y, aun así, han seguido buscando una vía para pagar unos trabajos que nunca debieron ejecutarse porque eran innecesarios. ¿Quién va a responder ahora si las empresas paralizan las obras o reclaman una indemnización millonaria a todos los navarros? ¿Qué confianza pueden tener los navarros en un Gobierno que permitió, aceptó y autorizó inicialmente una modificación de obra de 8,5 millones de euros que no era necesaria y que beneficiaba a la UTE de Cerdán? ¿A quién se ha querido beneficiar con todo esto?", ha planteado.

Esparza ha afirmado que Chivite "ha generado una crisis de confianza enorme en Navarra, y su Gobierno tiene la mayor sombra de corrupción de todos los gobiernos que sucedieron a Urralburu y a Otano". "Sabíamos que usted no era de fiar, y ahora con sus hechos nos los está confirmando todos los días. No es víctima de nada y pagará lo que ha hecho", ha indicado.