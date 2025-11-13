Chivite dice que en su Gobierno no hay "ningún indicio" de corrupción: "No me harán caer, no lo van a conseguir"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el pleno del Parlamento de Navarra, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que se inicia este jueves. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que su Gobierno es "honesto" y que no hay en él "ningún indicio de corrupción, ninguno". "Insinuar lo contrario es mentir deliberadamente", ha afirmado, para advertir de que "no me harán caer".

En su intervención en el pleno del Parlamento, que se ha prolongado por espacio de una hora y media, Chivite ha afirmado que "tan antisistema es cruzar contenedores como expandir bulos que debilitan las instituciones y la democracia". "No se extrañen cuando la ultraderecha les pase por encima, porque son ustedes quienes les están haciendo el trabajo sucio", ha trasladado a quienes insinúan corrupción en el Ejecutivo.

La presidenta ha indicado que en el último mes, la comisión de investigación que se está celebrando en el Parlamento foral, igual que la del Senado, "está demostrando que no hay corrupción en Navarra". "Los propios técnicos de la Mesa de Belate que ya han pasado por ella lo han dicho con claridad. Nadie ha dado instrucciones políticas. Nadie les ha influido en sus votaciones", ha expuesto.

En su opinión, "el desarrollo de la mesa de contratación de Belate podrá cuestionarse por otros asuntos, pero desde luego no porque alguien haya impedido a sus miembros decidir libremente". "Por tanto, puede haber un debate entre técnicos y sobre mejoras del procedimiento. Ya estamos haciéndolas y lo seguiremos implementando a través de la ley de contratos. Pero en ningún caso, corrupción", ha aseverado.

"Hay quien deslegitima la palabra de una presidenta, por cierto sin una sola prueba, pero me temo que no van a poder cuestionar a todos los técnicos trabajadores públicos de una mesa en la que no hay políticos", ha afirmado Chivite, quien ha señalado que "desde que soy presidenta han intentado manchar mi nombre y el del Gobierno no sé ya cuántas veces". "Todas con mentiras. Pero no me harán caer, no lo van a conseguir", ha manifestado la presidenta, quien ha defendido que "la honestidad no puede perder en democracia". "No solo vamos a seguir, sino que vamos a trabajar, con más ahínco si cabe, por Navarra", ha sentenciado.

CONVIVENCIA

María Chivite ha destacado el "esfuerzo" de su Ejecutivo en materia de convivencia y "desde el principio fundamental de condena de toda violencia, de toda vulneración de los derechos humanos, de toda actuación de deslegitimación del sistema". "Trabajamos con víctimas, trabajamos con colectivos en situación de vulnerabilidad, con personas que por distintas razones son objeto de discursos o hechos de odio por ser o pensar diferente", ha señalado.

"La convivencia se construye en común, desde un compromiso con la calidad de vida, el bienestar económico y social, la paz, el diálogo, el respeto, los derechos de ciudadanía, la memoria democrática, el abordaje audaz de la complejidad, el encuentro y el reencuentro. Hay quien quiere enfrentar a generaciones, nacionalidades, a unas zonas de Navarra con otras, y para eso utiliza las lenguas, orígenes, edades, situación económica, estrato social, sexualidad o cualquier otro argumento para separar, segregar y generar un problema social confrontando todo el tiempo a unos contra otros", ha indicado, para afirmar que su Gobierno rechaza "cualquier intento de enfrentar, de provocar conflicto, de señalar o generar odio".

Chivite ha indicado que el Gobierno actúa así en ámbitos como una nueva ley foral de víctimas del terrorismo, un nuevo plan de convivencia o la aplicación de la ley de víctimas de motivación política. "También les anuncio que antes de que finalice el año firmaremos el protocolo para la cesión del Fuerte de San Cristóbal y su uso como lugar de Memoria", ha dicho.

Además, ha manifestado la presidenta que "debemos dejar atrás los prejuicios y los discursos de miedo". "Debemos entender que la migración no es una carga, sino una inversión. Una inversión en nuestro futuro común", ha expuesto, para comentar que "necesitamos políticas públicas sólidas y coherentes que faciliten la integración de quienes llegan". Así, ha indicado que van a impulsar una comisión interdepartamental para abordar el reto migratorio con "la misión de coordinar y fortalecer la actuación conjunta de los departamentos del Gobierno para ofrecer una respuesta integral, humanitaria y eficaz, optimizando los recursos propios en materia de servicios sociales, educación, sanidad, de empleo e inclusión".

"PROSPERIDAD COMPARTIDA"

María Chivite ha señalado que "el reto del Gobierno es seguir impulsando un modelo de prosperidad compartida, de crecimiento económico, desarrollo social, vertebración territorial e integración de la diversidad". "Un modelo político referente por su eficacia, si articulamos la complejidad desde el diálogo constructivo", ha opinado la presidenta, que ha defendido Navarra como "un espacio de convivencia donde la mayoría social rechaza la violencia, las provocaciones, el autoritarismo, todo compartimiento que altera la normalidad y que perturba el bienestar y la paz social".

Según ha indicado, "Navarra no ha sido permeable hasta ahora a la ola ultraconservadora y desestabilizadora que algunos quieren importar". "Una mayoría social se niega a importar lo malo, porque vive bien, lo que quiere es mejorar, nunca ir a peor. Y lo que trae el autoritarismo de derechas es destrucción del sistema y peor calidad de vida. Derechos y oportunidades para la élite, abandono y opresión para la mayoría", ha expuesto.

Chivite ha afirmado que su Gobierno "seguirá, con los hechos, defendiendo una Navarra foral, donde se vive bien, donde avanzamos en común, donde colaboramos unos y otros, instituciones, sector privado, sociedad civil y ciudadanía". "Es un honor ser presidenta de esta Navarra que cree en sí misma, que mira al futuro con esperanza, que se aleja de corrientes políticas tóxicas porque mayoritariamente quiere vivir en paz, en libertad, y con altos estándares de calidad de vida y servicios públicos", ha señalado.