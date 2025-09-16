Chivite dice que hay "errores administrativos" pero no corrupción: "Errores administrativos no son delitos"

TUDELA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este martes, tras conocerse el lunes los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra sobre varias adjudicaciones del Ejecutivo foral, que ha habido "errores administrativos" pero "no hay corrupción". "Errores administrativos no son delitos", ha aseverado.

En declaraciones a los medios comunicación, Chivite ha indicado que estos informes sobre las adjudicaciones de Belate, dos promociones de VPO y el colegio público de Arbizu, los solicitó el propio Gobierno de Navarra a la citada Oficina con "ese compromiso de esa transparencia reforzada que queríamos".

De un "primer análisis", ha dicho, "conocimos tres cuestiones importantes, que no hay corrupción, que no ha habido daño patrimonial para la Hacienda navarra y para el conjunto de los navarros, y que no hay conflicto de intereses". "Ahora bien, sí apuntan los informes irregularidades administrativas", ha expuesto.

En este sentido, Chivite ha comentado que "quiere decir que hay errores en la gestión o amplio margen de mejora en la gestión de los trámites administrativos de las obras que se han auditado". "Esos errores administrativos, esas mejoras en la gestión, en muchos casos ya fueron apuntados por el informe de la Cámara de Comptos y el propio departamento de Cohesión Territorial ya lo ha incorporado a su manera de hacer y gestionar", ha comentado, para incidir en "el compromiso del Gobierno de Navarra con esa recomendación que también se hace de modificación de la ley de Contratos Públicos de cara a disminuir los criterios de discrecionalidad y vacíos legales que en estos momentos pudiera haber".

La presidenta ha manifestado que "una irregularidad administrativa no es una ilegalidad y desde luego no es corrupción y muchísimo menos, mordidas". El informe ayer conocido, ha expuesto, "apunta a irregularidades administrativas y son errores en la gestión". "Sabíamos que en esos informes, en esas auditorías, era probable que salieran estas cosas porque siempre la gestión administrativa puede ser mejorable y aquí hay amplio margen de mejora", ha dicho, para agradecer a la Oficina Anticorrupción que haya sido tan rápida en elaborar los informes porque "era para llevarlos a la comisión de investigación" del Parlamento.

Chivite ha señalado, no obstante, que "no ha habido periodo de alegaciones, que debiera haber habido". "Pero ya hemos comunicado a la OANA que presentaremos alegaciones", ha expuesto.

La jefa del Ejecutivo ha opinado que "criterios jurídicos hay varios y en este caso los criterios jurídicos del propio Gobierno y de la Cámara de Comptos son coincidentes". "Respetar, pero presentaremos alegaciones al informe", ha reiterado.

Sobre la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, la presidenta ha señalado que la Oficina Anticorrupción en ese informe "hace alusión al informe de la Cámara de Comptos, pero concluye una cuestión muy diferente de la que concluye Comptos". "Nuestros informes jurídicos no acreditan eso, tampoco lo acredita la Cámara de Comptos, pero sí lo dice el informe de la OANA", ha indicado.

"Los errores son para apuntar y para mejorar, y el propio departamento de Cohesión Territorial en esos errores administrativos, que también los detectó la Cámara de Comptos, ya tomó cuenta de ellos, que tienen más que ver con vacíos legales, no contemplados en la propia norma, por lo tanto los hemos incorporado y el compromiso del Gobierno de modificar la ley de Contratos", ha comentado.

Sobre si mantiene la confianza en los consejeros Óscar Chivite y José Mari Aierdi, María Chivite ha indicado que "estamos estudiando más en detalle" los informes y "lo que tiene que ver con Belate se circunscribe a trámites administrativos que llevó a cabo la Mesa de Contratación como organismo autónomo, que es la que hizo esta licitación".

Y en cuanto a que el PPN pudiera enviar los informes de la Oficina Anticorrupción ante la Fiscalía, la presidenta ha señalado que "hagan lo que estimen oportuno". "Yo ahí no me voy a meter, errores administrativos no son delitos", ha concluido.