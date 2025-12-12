Chivite dice que le "duele" que el PSOE no haya sido "todo lo contundente que debiera" ante las denuncias de acoso

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha manifestado este viernes que le "duelen especialmente" los casos en torno a denuncias de acoso relacionadas con el Partido Socialista, que a su juicio "no ha sido ni todo lo rápido ni todo lo contundente que debiera", y ha considerado que "una disculpa hacia las víctimas es necesaria".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite, que ha indicado que "las mujeres nos enfrentamos al machismo en nuestro día a día en cualquier ámbito", ha mostrado su "condena" a "todo tipo de acoso que puedan sufrir las mujeres, mi solidaridad con las víctimas y contundencia, que es la respuesta que al Partido Socialista le ha faltado, rapidez y contundencia". "Eso es lo que exijo", ha dicho, para afirmar que en el PSOE "tenemos un protocolo, de hecho creo que el Partido Socialista es el único partido político que lo tiene, que debe mejorarse en aras a la protección de las víctimas, a la garantía de las víctimas y a una actuación rápida, eficaz y justa".

Tras señalar que "mucho hablamos de las transformaciones digitales o verdes", Chivite ha afirmado que "la gran transformación que tenemos que hacer como sociedad es la transformación igualitaria y gracias al feminismo". "Mi absoluto rechazo a toda aquella persona que haya cometido cualquier actuación de sexismo, machismo o acoso", ha reiterado, para indicar que "efectivamente" le duele que se haya producido dentro de su partido.

Ha criticado que "las mujeres sufrimos el machismo en nuestro día a día" y que "incluso como presidenta, te digan 'buenos días bonita o guapa', eso no se lo dicen a un presidente". "De eso está impregnado en nuestro día a día, es la gran revolución que tenemos que hacer, tiene que haber prevalencia de la igualdad", ha dicho.

María Chivite ha esperado que "se corrijan estas deficiencias en la atención a las víctimas que el partido ha tenido". "Y desde la secretaría de Igualdad del PSN denunciamos y rechazamos el 'caso Salazar' desde el minuto uno y hemos sido absolutamente contundentes y queremos que todo el Partido Socialista sea igual de contundente que lo ha sido el PSN", ha concluido.